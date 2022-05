JELENA ĐOKIĆ SLAVI ROĐENDAN: Nedavno se RAZVELA od poznatog glumca, sad ŽIVI NOVI ŽIVOT, a ponosna je na svoj PROVOKATIVAN NADIMAK

Jelena Đokić rođena je na današnji dan u Splitu 1977. godine. Tokom ratnih godina sa porodicom preselila prvo u Srbiju, a zatim u Crnu Goru, gde je na Cetinju upisala glumu.

Na Instagramu Jeleni od kolega još od noćas stižu čestitke. Malo njih bi po njenom izgledu moglo da proceni da je napunila 45 godina.

foto: Dragan Kadić

Posle 16 godina zajedničkog života, ona je nedavno stavila tačku na svoj brak s kolegom Svetozarom Cvetkovićem. Njihova ljubavna priča započela je na crnogorskom primorju tokom zajedničkog rada na predstavi u Budva grad teatru.

Nastavili su da se druže posle povratka u Beograd i tada se rodila ljubav. Venčali su se 2006. i dobili dvoje dece.

foto: Zorana Jevtić

Jelena je nedavno ostvarila sjajnu ulogu u seriji "Crna svadba". Bez sujete tokom priprema za komad "Bolivud" govorila je o svom novom nadimku:

"Moj partner Miloš Đorđević me je prozvao "kučka iz Ateljea". Moraću to dostojanstveno da branim do kraja".

Kurir.rs

