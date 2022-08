ZORANA RANKIĆA DANAS SVI PAMTE KAO KALABIĆA: Slavili su ga zbog ČETNIČKOG VOĐE, a evo kome je ova VELIKA ULOGA prvo bila namenjena

Poznati glumac i književnik Zoran Rankić (1935-2019) rođen je 9. avgusta i danas bi proslavljao 87. rođendan.

Publika u Srbiji će ga najviše pamtiti po ulozi Nikole Kalabića u mini TV-seriji "Poslednji čin".

- Na jedvite jade sam prihvatio da tumačim Kalabića, ali nisam osećao strah od uloge takozvanog negativca, kakvim ga je vlast smatrala. Sada sam ponosan na nju i na sve ono što je donela u osvetljavanju tog izdajnika, kako su ga neki nazivali. Postala je deo mene. Trpeo sam tada velike posledice. Trebalo je da za tu ulogu dobijem Oktobarsku nagradu i to je već bilo izglasano. Međutim, gradonačelnik Branko Pešić je odbio da donese takvu odluku uz reči: "Svaka čast njemu, zaslužio je. Međutim, nismo mi valjda ludi da nagrađujemo četnike" Danas mi to ne smeta, čak mi imponuje. - ovako je govorio Rankić za Kurir..

Velika uloga bila pisana za njegovog kolegu Velimira Batu Živojinovića.

Omiljeni junak partizanskih filmova i čuveni Valter povredio se tada na snimanju jednog filma i onda je reditelj Sava Mrmak morao da potraži drugo rešenje.

- U našem glumačkom poslu treba imati i sreće. Bata je odlučan glumac i verujem da bi Kalabića odigrao odlično. Bio je duhovit, markantan i jak fizički. Uloga je pisana za njega. Kad sam preuzeo scenario, u njemu je pisalo ne ime lika Nikole Kalabića, već samo Bata. Bila je neoboriva činjenica da će baš on to igrati - objašnjava Rankić.

Pre samog snimanja Zoran je sreo Velimira.

- Znao je da igram Kalabića umesto njega, a kazao mi je da se povredio jer je skakao s mosta. Odgovorio sam mu da je trebalo da uzme dublera i da nije više tako mlad. On je meni rekao da vodim računa da mi se nešto takvo ne dogodi. Setio sam se tih njegovih reči poslednjeg dana snimanja serije - kaže glumac i dodaje:

- Morao sam da jašem konja. Televizija mi je uplatila časove. Nisam mogao da naučim, pa sam tražio da me menja njegov dreser kao dubler. Snimali smo tu scenu na Tari, negde iznad Zlatibora. Konj je pokušao da zbaci svog učitelja. Bilo je dramatično i jedva smo izbegli da nam konj ne pregazi ljude. Tad su mi kroz glavu prošle te Batine reči. Da sam ja jahao konja, ne bih preživeo. To pamtim kao upozorenje.

Gidra bio druga opcija

Rankić, koga mlađa publika zna po liku biznismena Žarka Popare iz "Srećni ljudi“, priznaje da nije hteo da igra Kalabića.

- Nisam ulogu ni dobio posle Bate, već nakon Gidre Bojanića. On se nije snašao na snimanju i onda su našli mene. Nisam hteo odmah da prihvatim. Međutim, reditelj Sava me je ubeđivao da je to uloga za mene. Dao mi je stranicu i po teksta. Snimio sam prvu scenu. Dočekao me je aplauz kamermana, a ostalo je već istorija - govorio Rankić za Kurir.

