BIKOVIĆEV FILM ULAZI U ENCIKLOPEDIJE: Snimio ostvarenje u KOSMOSU, a njegove fotke iz letelice SRUŠILE INSTAGRAM! (FOTO)

Novi set fotografija Miloša Bikovića na Instagramu izazvao je burne reakcije njegovih pratilaca.

Popularni glumac igra u prvom filmu u istoriji snimljenom u kosmosu, te se javio sa seta.

Film na koji je Miloš Biković i te kako posebno ponosan uskoro će ugledati svetlost dana, a do tog trenutka, sa svojim pratiocima na pomenutoj društvenoj mreži objavio je nekoliko fotografije, između ostalog i jedna posebna koja je svima zapala za oko.

Radi se o fotografiji na kojoj se Biković vidi u letelici, koja putuje ka kosmosu.

- Čovečanstvo je opet pomerilo granice. Prvi film u istoriji snimljen u kosmosu. Neopisivo mi je drago da budem deo ovog izuzetnog tima. Film ulazi u enciklopedije iako još nije izašao na ekrane - napisao je Biković.

Inače, Biković je za potrebe snimanja pomenutog filma morao da prođe obuku za kosmonauta o čemu je i pričao nedavno.

- Prošao sam delimično kroz obuku. Bio sam u centrifugi koja daje ubrzanje 4G, hteo sam da me vuku do 6G, ali mi nisu dozvolili jer pre toga moram da uradim skener glave. Odbio sam to jer sam se plašio šta će tamo naći, odnosno plašio sam se da neće naći ništa, pa sam odustao od tog skenera - ispričao je Biković.

