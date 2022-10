PAMTIMO JE KAO PEVAČICU IZ SERIJE FOLK: Miljana GAVRILOVIĆ nije pevala NARODNJAKE već ova ZVEZDA koja je tada imala samo 16 godina

Glumicu Miljanu Gavrilović smo upoznali pre deset godina u seriji "Folk" u kojoj je tumačila lik pevačice Zvezdane.

Zvezda želi da postane velika zvezda, a u kafani peva hitove Svetlane Cece Ražnatović, Hanke Paldum, Zorice Brunclik i Nade Topčagić. Miljana je za ovu ulogu išla na časove pevanja, ali umesto nje pesme je otpevala Nevena Božović, koja je tada imala samo 16 godina.

Produkcija nije bila zadovoljna vokalnim kvalitetima glavne glumice i morali su brzo da reše taj problem, tako da je odluka pala na Nevenu.

"Reditelju Dušanu Miliću dopao se moj glas. Neke pesme koje izvodim prvi put sam čula. Ne poznajem dobro taj melos i to mi je bila dobra škola. Fanovi kažu da moje izvođenje više vuče na pop - govorila je Božovićeva za Kurir.

Nevena i Miljana su se i upoznale mnogo godina kasnije, ali glumica i danas voli da zapeva u kafani. Glumica danas se s osmehom seća snimanja serije.

"Srećna sam što sam imala priliku da sarađujem sa takvim imenima naše glumačke scene od Dragana Bjelogrlića do Nataša Ninković i zadovoljna sam svojim učinkom. Svaki početak je težak, ali i zanimljiv, jer vas to prvo iskustvo, prva uloga, kasnije na neki način obeleži u karijeri i toga se najradije sećate. Napisane su još dve sezone serije, ali neće biti snimanja. Kako je završila Zvezdana? Da li vam je žao što niste dobili priliku da priču ispričate do kraja? - Žao mi je što dosad nije, ali ne znači da neće biti ispričana u nekom trenutku. Po reakcijama publike na društvenim mrežama osećam da bi mnogi voleli da se to i desi i vidim da je interesovanje za nju ogromno čak i sada, posle nekoliko godina i nekoliko repriza, i što je još zanimljivije, ne jenjava. Ako se snime te dve sezone, videćete kako se završava Zvezdanina priča, ne bih da otkrivam", rekla je glumica za TV Ekran.

Inače, u filmskom svetu nije neobično da umesto glumica numere pevaju popularni pevači. Glas Sonji Savić u filmu "Život je lep" pozajmila je Bebi Dol.

