ZBOG ĐOKOVIĆA JE PLANETA PONOVO SRBIJU GLEDALA S PREZIROM: Patrik Beson u Beogradu na promociji NOVE KNJIGE o srpskom teniseru

Književno veče u organizaciji izdavačke kuće "Čigoja", posvećeno objavljivanju prevoda knjige "Đoković: Odbijam, rat zvezde", velikog francuskog pisca Patrika Besona održano je sinoć u Beogradu. Tom prilikom govorili su književni prevodioci Tatjana Šotra i dr Miloš Konstantinović, izdavač Žarko Čigoja i autor. Razgovor je vodila Meliha Pravdić, urednik Radio Beograda 2.

Ugledna francuska izdavačka kuća "Louison éditions", objavila je tokom ovog meseca novu knjigu "Đoković, Odbijam" (Đoković, Le Refuse), a domaća izdavačka kuća "Čigoja štampa" iz Beograda je delo o našem najuspešnijem teniseru prevela i publikovala u ediciji "Disident".

foto: Profimedia

"Đoković: Odbijam, rat zvezde"

Neprijatnosti koje su zadesile srpskog tenisera, početkom ove godine u Australiji autor je analizirao u knjizi. Ne želeći da produbljuje planetarnu, vakcinom izazvanu podelu na "oni" i "mi", Beson veoma analitički razmatra sve razloge uslovljenosti, pa čak i torturu, na koje pristaje, ili, mora da ispuni neko ko je od detinjstva za sebe "izabrao" mesto šampiona. Činjenice, gledaocu, navijaču – hitrom da napadne – apsolutno nepoznate.

- Velika ironija se nalazi u celom tom slučaju. Novak je prethodno devet puta osvojio Australian Open, a onda odjednom tamo mu više ne dozvoljavaju da igra. Australiju je smatrao svojom zemljom, a preko noći je postao tamo nepoželjan - započeo je Partik Beson razgovor deleći prve utiske o tom slučaju koji je zaintrigirao ceo svet, ne samo sportsku sferu, pa nastavio.

foto: Milan Maricic/ATAImages

- Novak se tada našao u zatvoru, odnosno nije mogao da se kreće van tog smeštaja, što je neverovatno, a sve to zato što nije vakcinisan protiv Kovida 19. Dakle sprečen je da učestvuje na turniru i da radi ono u čemu je toliko uspešan, najbolji na celom svetu - govorio je Patrik Beson, poznat u svetu kao borac za očuvanje pravih tradicionalnih vrednosti.

Beson je objasnio da se i on sam tada našao zbunjen Novakovim potezom. Rizik koji je srpski teniser preuzeo na sebe da se ne vakciniše kada je znao da može imati ogromne probleme i posledice, ne samo u Australiji, već čitavom svetu u eri pandemije korona virusa, zbunila je i samog pisca.

- Onda sam od tog trenutka temeljno krenuo da se interesujem i kasnije istražujem sve što se dešava oko njega, čitao o njemu, o drugima šta govore o najvećem teniseru, šta on kaže o sebi, i shvatio sam na kraju da je to bila jedina ispravna odluka koju je Novak mogao da donese: da se ne vakciniše - ispričao je Beson.

foto: ATA images

Beson važi za velikog prijatelja Srbije i izuzetno je angažovan kako u francuskoj, tako i u srpskoj javnosti. Pisac je poseban angažman imao u odbrani srpskog naroda u periodu od 1995. do 2000. godine koji započinje knjigom objavljenom u Francuskoj - "Krik protiv klevetnika Srbije", (1995).

- Mnogi to nisu shvatali da Novakovo telo kao vrhunskog sportiste nije kao kod nas običnih ljudi, jer način kako se on hrani, drugačiji je od naše ishrane, i zato je odbio da se podvrgne tretmanu kakva je vakcinacija. Opet, siguran sam da bi Novak doneo istu odluku i da je iz Holandije, Norveške, Španije. Jednostavno nije želeo da unosi u svoje sportsko telo nešto neprovereno - smatra Beson i dodaje da to nema nikakve veze što je Srbin.

foto: ATA images

Novakovo "Ne" bilo jako teško, da je uzdrmalo svet, posebno jer su svi ostali pristali da se vakcinišu protiv Kovida, a srpski teniser je to odlučno odbio.

- Novak Đoković je bio slika Srbije toliko godina - simbol sreće, dobrote prijateljstva, a onda se to desilo. I tada je čitava planeta ponovo krenula da sa prezirom gleda na Srbiju, jer neko ko je do tada bio ponos sveta sada svojim postupkom mogao da ugrozi tu istu planetu - analizirao je Beson i primetio koliko je njegova odluka snažno odjeknula u svetu i različito tumačena.

foto: ATA images

Beson u mladosti igrao tenis

Pisac je kako je otkrio, trenirao tenis od svoje osme do 19. godine, pa je sa prisutnima podelio jednu anegdotu iz tog perioda.

- Za vreme tih desetak godina, loše sam se plasirao. Onda sam i sa sinom igrao tenis svake godine na selu, onako iz zabave, radi rekreacije. I sin sa svojih 12 godina uvek me je pobeđivao sa 6:1. Čak je i za taj jedan od mene bio ljut, hteo je da bude 6:0. Tada sam ostavio reket i odlučio da više nikada ne zaigram tenis - uz osmeh se prisetio ove nezgodne epizode.

Kaže da je gledajući mečeve, zaključio da "tenis traži agresivnost i na neki način nasilje nad sobom".

- Teniser je sam protiv sebe i onog sa kim se bori za titulu, želi da ga pobedi, porazi i "ubije", a zapravo je sam na svetu, to je individualan sport. Time se teniser približava piscu, jer obojica su sami u svom svetu dok stvaraju - zaključio je Patrik Beson na temu svoje knjige o Novaku Đokoviću.

foto: ATA images

Izdavač Žarko Čigoja je ceo slučaj oko Novaka Đokovića video kao odbranu slobode i složio se sa Besonom da je srpski teniser svetske karijere imao pravo da tako postupi u Australiji ove godine.

- Hrabrost je Besona da uđe u ovu temu, jer je Novak bio simbol uvek svega lepog, uspešnog. Cela priča njegove karijere što se vidi u knjizi jeste kako postići cilj i na kraju ostati svoj. Koje god da je vere, nacionalnosti, čovek ima pravo kao ljudsko biće da brani ono što jeste - objasnio je Čigoja i dodao neveovatnu činjenicu, da dve srpske izdavačke kuće nisu želele da objave ovu knjigu o Đokoviću, ali ih nije imenovao.

foto: ATA images

Ova kratka biografija Đokovićeva, u neku ruku je i piščeva lična priča o mladalačkim (neuspelim) sportskim pokušajima. Postupkom kratkih asocijacija, i auto-ironičnih digresija pisac se podseća svojih, tačnije, očevih teniskih ambicija i razočaranja, koje, iako su lični promašaj, u Besonovoj verziji deluju zabavno i duhovito.

"Rolan Garos nije stadion to je hram. Novak nije igrač, on je sveštenik. Novak je Blizanac, kao i Puškin što je bio, i obojica pišu na isti način: brzo i dobro", zapisao je Beson u novoj knjizi, gde je naveo kako su gledaoci teniskih mečeva amateri slikari koji dolaze da gledaju kako jedan Mikelanđelo u šortsu oslikava svod Sikstinske kapele.

Beson je napisao više od 80 knjiga kao veoma plodan književnik, autor zapaženih romana i knjiga priča kao "Dara", "Lenjivica", "Veština zavođenja", "Vila Don Kihote", "Stanje duha", "Bogatašica", "Beograd City", "Brabanovi", "Srđan", "Miloš i Milena i Julije i Isak", "Titanika", "Puškinova smrt", "Hristov grob", "Izvesna Melanhonija", "Romani iz mladosti" i mnogih drugih.

