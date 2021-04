ŽENA JE BAŠ EKSTREMNA ŠKRTICA: Bilo joj skupo da plati zubaru vađenje ZUBA, naterala MUŽA da joj POMOGNE i da to URADE zajedno!

Karen Hirn je nova zvezda trenutno veoma popularne emisije televizije, Ekstremne škrtice (Extreme Cheapskates). Šokirala je gledaoce izjavom da, zbog uštede ne odlazi kod stomatologa baš nikad već sve što treba popravi sama.

foto: Printscreen/Youtube

"Uštedela sam hiljede i hiljade dolara ne odlaskom kod lekara i zubara. Nedavno je jako počeo da me boli zub, pustila sam da to traje dve nedelje, ali postalo je samo gore. Odustala sam od prirodnih metoda lečenja i otišla sam kod zubara, ali mi je rekao da bi me lečenje i svi zahvati koštali 1800 dolara. Jeftinija opcija je bila vađenje, 185 dolara", ispričala je i dodala da je odlučila da se vrati natrag kući i izvadi zub samostalno, uz asistenciju supruga Granta.

foto: Printscreen/Youtube

Bračni par je napravio pravu malu kliniku u dnevnom boravku, a iako se u početku plašio, Grant je pomogao svojoj ženi. Sve skupa ih je koštalo samo 10 dolara, prenosi strani mediji, a Karen je, iako u bolovima, srećna što je uštedela.

"Bol će proći, a ušteđeni novac će trajati mnogo duže. Čak i da osvojim na lutriji ne bih se menjala."

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

