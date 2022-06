TOMAS POSTAO ŽENA DA BI POBEDIO NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! Novinar BRUTALNO iskren prema Liji: Nije fer ići protiv dama u MUŠKOM TELU!

Transrodna plivačica Lija Tomas već nekoliko meseci unazad diže puno prašine... Ova devojka je praktično na prvom NCAA takmičenju uspela da dođe do prvog mesta, iako je dok je plivala u muškoj konkurenciji zauzimala 554. poziciju. Njena namera da zauzme ozbiljno mesto na takmičarkoj sceni u plivačkom sportu, pa čak i da učestvuje na Olimpijskim igrama, prilično je razbesnela većinu drugih takmičarki, ali i zaljubljenike u žensko plivanje.

foto: AP/John Bezemore

Lija je nedavno gostovala u emisiji "Good Morning America's", govoreći o svojim ciljevima i problemima sa kojima se susreće, a ubrzo su stigli i odgovori na njeno gostovanja, a najglasniji je bio britanski novinar Dan Vuton, čiju kolumnu ovog puta i prenosimo.

- Gledanje ekskluzivnog intervjua sa trans plivačicom Lijom Tomas u emisiji "Good Morning America's" nije bilo lako iskustvo. Naravno, moje srce se rastužilo zbog osobe koja je otvoreno priznala da je bila duboko uznemirena poslednjih godina, da su je proganjale samoubilačke misli i sve druge mentalne brige koje dolaze usled verovanja da ste rođeni u pogrešnom telu. Ali, takođe sam osetio duboko saosećanje prema sportistkinjama koje su godinama trenirale i posvetile svoj život takmičenju u bazenu, samo da bi ih onda biološki muškarac izbacio iz igre.Iako možda nije politički korektno izjaviti ovako nešto, Lija i dalje ima sve fizičke atribute muškarca, da, sve, i s obzirom na to da govori glasom koji je dublji od mog, postoji određena zabluda u njenom argumentu da je jedna godina hormonskog lečenja uspela da preokrene puno toga.

Na pitanje novinarke ABC Džudžu Čeng da li želi da se takmiči na Olimpijskim igrama, očigledno ambiciozna Lija je rekla: "Moj cilj je bio da plivam na olimpijskim takmičenjima već jako dugo i volela bih da to ostvarim". Kao veliki obožavatelj i pristalica ženskog sporta, moram da primetim da je sada sasvim jasno da je on u opasnosti zbog trans ekstremizma. Oh, i ako istaknete da bi čak i samo jedan muškarac u sportskom timu mogao da preokrene ceo rezultat ili da bi muškarac koji je bio osrednji koledž sportista mogao da pobedi osvajačicu olimpijske medalje u individualnom sportu, označeni ste kao transfobični. Pa, dođavola sa tim jer je previše toga u igri.

Lija ima pravo da živi kako god želi, ali žao mi je što ne može i ne sme da se takmiči na Olimpijadi protiv žena. Surova realnost je da je Lija, da je ostala muškarac, imala isto toliko šansi da se takmiči za SAD u plivanju na Olimpijskim igrama koliko i da predstavlja ekipu Velike Britanije u gimnastici. Na kraju krajeva, za dve godine je ova 22-godišnjakinja sa 554. mesta u muškoj konkurenciji dospela do prve pozicije u slobodnom stilu na 500 metara u ženskoj konkurenciji.

foto: AP Photo/Chris Szagola

Drugo mesto na NCAA (Nacionalna koledž sportska asocijacija) takmičneju pripalo je Emi Vijant iz Virdžinije, devojci koja je osvojila srebrnu medalju na nedavnim Olimpijskim igrama u Tokiju, a i dalje zaostaje za Lijom 1, 75 sekunde. Dakle, ono što je očigledno da je kratak hormonski tretman koji je sprovela od maja 2019, nakon što se povukla iz sporta na godinu dana, bio potpuno nefikasan u poništavanju prirodne prednosti kao biološkog muškarca.

Lija je u intervjuu tvrdila da je skoro odmah nakon što je otpočela sa terapijom "izgubila mišićnu masu" i "postala mnogo slabija i sporija u vodi". Na pitanje o pismu koje je potpisalo 16 njenih saigrača plivača sa Univeziteta u Pensilvaniji u kome se kaže da u potpunosti podržavaju njeno pravo "da postne žena", ali i da ona "biološki ima nepravednu prednost u odnosu na konkurenciju u ženskoj kategoriji", ona je postala prilično defanzivna. "Ne možete doći do pola puta i i biti poput: "Podržavam trans žene i trans ljude, ali samo do određene tačke. Ako podržavate trans žene kao žene i one su ispunile sve zahteve NCAA, onda ne znam da li možete da kažete tako nešto. Trans žene nisu pretnja ženskom sportu", rekla je Lija. Pogrešno.

Kao što su njene saigračice ispravno argumentovale u svom pismu: "Ako bi imala pravo da se takmiči protiv nas, sada bi mogla da obori rekorde u ženskom plivanju; nešto što nikada nije mogla da uradi kao muški sportista". U "Good Morning America's" su tvrdili da je nauka o transordnim sportistima "nova i u razvoju", pre nego što su intervjuisali stručnjaka koji je sasvim jasno rekao da, zapravo, ne postoji siva zona: čak ni godine hormonske terapije ne menjaju suštinski argument. Doktor Majl Džojner, fiziolog i profesor na klinici Mejo, objasnio je: "Očigledno je da postoje problemi koji se odnose na veličinu tela, veličinu disajnih puteva, veličinu šake, stopala, možda i gustinu kostiju i tako dalje. Ali mislim da je glavna stvar sama interakcija vežbanja i skeletnih mišića". Na pitanje da li godine hormonske terapije mogu da dovedu trans žene u poziciju da se takmiče sa ženama koje su tako rođene on je odgovorio: "Mislim da bi dosadašnji dokazi mogli da sugerišu da period od godinu, dve, tri ili četiri verovatno nije dovoljan". Lija nije imala odgovor na ovakvu realnost.

foto: Printskrin/Jutjub

"Nisam medicinski stručnjak, ali postoji mnogo varijacija među sportistkinjama. Postoje žene koje su veoma visoke i veoma mišićave i imaju vište testosterina u odnosu na druge žene. Da li bi i njih to trebalo da diskvalifikuje?", zapitala se. Ne, naravno da ne bi trebalo, jer su one rođene kao žene. Dakle, ja zaista imam mnogo saosećanja za Liju Tomas, ali ona izgleda ima vrlo malo za žene čije je sportske snove uništila. I ona svakako nije zabrinuta za svoje bivše saigračice sa Univerziteta Pensilvanija koje su se osećale neprijatno što dele svlačionicu sa nekim ko ima muške genitalije koje još uvek reaguju na žensku privlačnost. Ali za Liju, ništa od toga nije važno u nameri da zauvek promeni dinamiku ženskog sporta. "Znala sam da će biti kritika protiv mene ako se takmičim kao žena i bila sam spremna na to, ali takođe mi ne treba ničija dozvola da budem svoja i bavim se sportom koji volim". Mislim da će se pokazati da je pogrešila. Ženske sportske organizacije će se uskoro probuditi i shvatiti da će njihova stopa učešća naglo pasti ako mlade devojke pomisle da će trenirati godinama, a da će na najvećim takmičenjima završiti boreći se protiv trans sportista. Oduševljen sam što Lija živi svojim autentičnim životom i iskreno joj želim sve najbolje, ali njen divan put ličnog ispunjenja nažalost ne može da se desi po cenu ženskog sporta - pisalo je u njegovoj izjavi.

