KUBURU BI MALO KO PREPOZNAO DA GA SRETNE! Glumac na skijanju skroz ZAKAMUFLIRAN, pokazao kako se PROVODI! FOTO

Glumac Aleksandar Srećković Kubura trenutno uživaa n a planini Jahorini, odakle se sada i oglasio.

Naime, on je na svom Instagramu podelio fotografiju sa skijanja, a tom prilikom se potpuno zakamuflirao, te bi ga malo ko prepoznao.

U Kuburinom slučaju nema ništa lepše od snega i skijanja gde provodi dane na stazama.

- Crno na belo – napisao je glumac u opisu fotografije.

Inače, glumac je gradsku vrevu zamenio je Ratinom kraj Kraljeva, gde se trenutno bavi poljoprivredom.

"Nikad nisam živeo na selu, pa zato nisam bio u prilici da obavljam baš sve poljoprivredne poslove, mada možda bih se i preselio na selo u nekoj budućnosti. Svakako bih volelo da se sklonim iz Beograda, jer mislim da je ritam koji prestonica nameće vrlo težak, pogotovo u javnim profesijama. Videćemo, u zemljama gde prestonice imaju dobru saobraćajnu komunikaciju sa centrom potpuno je normalno da se živi van grada, međutim, mi nemamo metro pa to ne može tako lako da se organizuje. Nadam se da će se u vreme kad ja poželim da se preselim tu nešto promeniti. Ima ljudi koji i sada putuju, ali za mene je to trenutno nemoguće zbog količine posla, ali u budućnosti zašto da ne", rekao je on jednom prilikom za Blic.

