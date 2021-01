NA POSLEDNJEM SUSRETU REKAO MI JE "JEZDO, NEKA TI JE BOG U POMOĆI"! A sada mu ja poručujem, Miko, neka je TEBI BOG U POMOĆI!

Ispovest glumice Milene Radulović potresla je javnost. Ona je smogla snagu i rekla javno da ju je Miroslav Mika Aleksić silovao kada je imala 17 godina. Nakon toga, glumica Iva Ilinčić je takođe prijavila policiji učitelja škole glume za seksualno uznemiravanje. Tim povodom se oglasio i glumac Nenad Jezdić, koji je istakao da se ništa ne treba gurati pod tepih.

- Jezivo, tužno, nesrećno. Velika nevolja za te devojke, devojčice. Drago mi je da su se odvažile da govore o tome. To je pošast. Toga ima baš svuda, i u bankama, na svakom poslu... Gospod mi je dao tri ćerke možda baš zbog toga da mogu da posvedočim koliko su žene diskrimisana bića. Teško mi je zbog Ive Ilinčić, radili smo prošlog leta, Milenu ne poznajem, samo iz viđenja. Iva je jako prijatna, talentovana, a obema im želim da što pre prevaziđu ovo iskušenje i da se što pre bore za mesto pred kamerama. Ljudski mi je teško što se Miki to desilo, sunovrat statusa i autoriteta, koji on jeste. On je mnogima značio mnogo, predstavljao je učenicima očinsku figuru. Nedostojan sam da pričam o tome, nisam iz Mikine grupe, došao sam iz svoje, valjevske - kazao je Nenad.

- Treba dobro sve ispitati, analizirati, ovo je možda nepromišljeno što ga spominjem. Dobro se poznajemo, poslednji naš susret pre osam godina je bio. Tada mi je rekao bio: "Jezdo, neka ti je Bog u pomoći". Sad ja njemu kažem: "Nek' ti je Bog u pomoći, Miko". Ovo su deca. Ništa se ne sme gurati pod tepih, mora se govoriti istina. Toga svuda ima. Čak i u crkvi - dodao je glumac za emisiju "Probudi se".

- Jedna devojčica iz mog okruženja je doživela delikatnu prepisku sa izvesnim profesorom. Kad su se roditelji požalili da joj šalje dvosmislene poruke, kao i njenoj bliskoj prijateljici, dobili su odgovor od direktora škole: "Svi imaju svoje slabosti", to je strašno - zaključio je on.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/M.M.

Kurir