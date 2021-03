HOĆE LI DREJK KONAČNO SMUVATI KIM KARDAŠIJAN? Voli je odavno, a sad joj šalje poruke i nada se da će dobiti ŠANSU!

Reper Drejk (34) želi Kim Kardašijan (40), piše američki portal. Zaljubljen je u nju već godinama, a sada će možda napokon dobiti svoju šansu.

Izvor blizak Drejku tvrdi da se on nada kako će kod Kim dobiti šansu za ljubav čim se ona i službeno razvede od Kanje Vesta (43), sa kojim ima četvoro dece od kojih im je dvoje rodila surogat majka.

"Drejk nikad nije shvatio što Kim vidi u Kanjeu. Godinama govori kako on nije za nju i kako će Kim završiti u suzama", rekao je navodni izvor i dodao kako je Drejk počeo da šalje poruke Kim čim je čuo da je podnela zahtev za razvod braka u februaru ove godine. Nije čekao ni trenutka, znao je da mora da ugrabi priliku na koju je toliko čekao.

"Iznenadilo ga je što joj je toliko trebalo da shvati, a poruke je počeo da joj šalje čim je postalo jasno da je razvod neizbežan. Spreman je naći se sa njom čim ona to poželi i uveren je kako će se to dogoditi ubrzo", priča navodni izvor.

"Kim za sada ne želi novu vezu i jako je oprezna jer ne želi da se zaleće pre nego razvod bude finaliziran", navodno rekla je njoj bliska osoba.

Da se Drejk i Kanje ne vole, zna se već odavno. Nekoliko puta su čak imali i javne sukobe.

Obožavaoci veruju da je Drejk u nekoliko svojih pesama aludirao na to da je imao seksualne odnose s Kim, a Kanjeu se nije svidelo što on to nikad nije demantovao. Jedan od argumenata je bio Drejkovo spominjanje imena "Kiki" u stihu "Kiki, do you love me?" ("Kiki, voliš li me?"), a poznato je da je to čest nadimak najpoznatije Kardašijanke, piše Heatworld.

