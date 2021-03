PRINC HARI MESECIMA ŠEF U SILIKONSKOJ DOLINI: Šuška se da mu je plata MILIONSKA! Hoće ljudima da PROMENI život!

Vest da se princ Hari zaposlio je obišla svet u kratkom roku i svi su bili zaintrigirani njegovim prvim poslom od kada je napustio kraljevsku porodicu.

Otkriveno je da će biti šef (CIO) u kompaniji koja se bavi mentalnim zdravljem i poseduje svoju aplikaciju.

foto: EPA / Neil Hall

On već radi nekoliko meseci ovaj posao, i vrlo je moguće da prima platu od 7 cifara, odnosno da njegove usluge vrede milione. Njegov novi šef Aleksi Robišo, izvršni direktor start-upa u Silicijumskoj dolini, rekao je za javni servis Velike Britanije da je njegov novi zaposleni počeo sa radom pre nekoliko meseci i da voli da ga kolege zovu "Hari".

"Mi smo ovde partneri, a on voli da ga na radnom mestu zovu "Hari", pa ga tako i oslovljavamo."

foto: Profimedia

BetterUp povezuje ljude sa terapeutima i životnim trenerima koristeći sistem koji je sličan aplikaciji za upoznavanje Tinder. Koriste ga velike kompanije, uključujući Fejsbuk i Gugl, za poboljšanje mentalnog zdravlja svog osoblja, a procenjuje se da vredi 1.25 milijardi funti. Uprkos uspehu kompanije, Robišo nije želeo da potvrdi koliko će vojvoda biti plaćen za svoju prvu ikad korporativnu ulogu.

Poznato je da slične poslove u drugim kompanijama iz Silicijumske doline plaćaju milione dolara godišnje, uz druge pogodnosti i bonuse. Harijevo radno vreme u kompaniji takođe je nepoznato, a njegov šef je rekao se osvrnuo i na to.

"Ne brine me radno vreme. Brine me ono čemu se može doprineti. Brinu me promene i pozitivne promene."

foto: Profimedia

Vojvoda je ovaj posao dodao u svoju radnu biografiju, zajedno sa karijerom koja uključuje rad na podkastovima i TV emisijama za Spotifaj i i Netfliks sa suprugom Megan. Par je osnovao Arčevel Fondaiju kako bi nastavili sa dobrotvornim radom koji su započeli dok su bili deo kraljevske porodice.

Robišo je otkrio je da je prvi put razgovarao s Harijem prošle godine nakon što ih je zajednički prijatelj povezao. Pohvalio je vojvodin „neverovatan stav“ i „energiju i entuzijazam“ i rekao da dele sličnu filozofiju o mentalnom zdravlju: „da moramo proaktivno da brinemo o svom umu“.

Navodi se da Hari (36) sam koristi aplikaciju poslednjih nekoliko meseci. Njegov posao je prvi otkrio američki časopis, a Hari im je u je u imejlu napisao: „Nameravam da stvorim i utičem na život ljudi. Proaktivni trening pruža beskrajne mogućnosti za lični razvoj, povećanu svest i svestraniji i bolji život.“

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Metro)

BONUS VIDEO:

01:30:28 PULS SRBIJE 2.DEO 23.03.2021.

Kurir