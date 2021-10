BULE GONCIĆ ZA KURIR O IMENOVANJU ZA UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA: Važno je da radimo u interesu NACIONALNOG TEATRA!

Upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić smenjena je na sednici Vlade Srbije i za vršioca dužnosti imenovan je Svetislav Bule Goncić, saopštilo je Ministarstvo kulture.

foto: Nemanja Nikolić

Ministarku kulture Maju Gojković, kao što je Kurir prvi pisao, pozvalo je nekoliko sindikata da reši problem koji mesecima traje u nacionalnom teatru. Predstavnici više stotina zaposlenih bili su na sastanku s ministarkom i kao razlog za Vujićkin odlazak pre isteka mandata naveli su loše poslovanje kuće, slabe umetničke rezultate, nedostatak komunikacije, što je Gojkovićeva i iznela pred Vladu Srbije.

foto: EPA/Andrej Cukić

Glumac Bule Goncić prošle godine imenovan je za predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, na predlog Ministarstva kulture. On će obavljati funkciju do izbora novog upravnika. Goncić je stalni član pozorišta Atelje 212, direktor Ustanove kulture "Vuk Stefanović Karadžić", ostvario je brojne pozorišne, televizijske i filmske uloge i autor je više dokumentarnih filmova. Dobitnik je nagrada Gran pri Ćele kula festivala u Nišu 1982. godine, kao i nagrade Ćuran na Danima komedije u Jagodini za ulogu Dafne u predstavi "Neki to vole vruće".

- Hvala Vladi i Ministarstvu kulture što su se odlučili da me imenuju. Sada je važno da radimo u interesu jedne od naših najznačajnijih ustanova kulture, Narodnog pozorišta u Beogradu - rekao je glumac za Kurir.

Deset meseci već traju problemi u nacionalnom teatru. Ivana Vujić je, kao što je Kurir pisao, odlučila da prvi čovek operskog sektora ove kuće od 24. septembra bude Dragoljub Bajić, umesto Jasmine Trumbetaš Petrović. Odluka je doneta nakon koncerta Plasida Dominga u Beogradu, kada je organizovana svečana večera u čast slavnog tenora, na koju je pozvana Jasmina Trumbetaš, dok upravnica Vujić nije bila na spisku zvanica.

foto: Damir Dervišagić

