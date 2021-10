MARKO ŽIVIĆ JE POSLEDNJI FILM SNIMIO O OTMICI DECE: Glumac nije dočekao da ga pogleda, a ostavio je JAK utisak na američku ekipu

Marko Živić nije doživeo da pogleda svoj poslednji film "48 sati i jedan minut", koji je inspirisan tragičnom sudbinom Tijane Jurić.

Ovo ostvarenje rađeno je u srpsko-američkoj produkciji, a pokojni glumac igra Lazara, oca jedne od nestalih devojčica.

- Njegov lik je jedna prava umetnička duša, puna ljubavi. Lazarov najveći porok je alkohol, sa kojim dugo vodi bitku, pogotovo nakon što mu nestane ćerkica Mila - otkriva autorka ovog filma i glavna glumica Sanja Rajačić, koja u Americi gradi karijeru pod pseudonimom Sonia Aleksa.

Uloga koju Marko Živić igra u filmu "48 sati i jedan minut" pisana je za Nebojšu Glogovca.

- Marko je bio upoznat sa scenariom od početka do kraja. To nam je donelo veliko olakšanje u poslu. Mogli smo da mu damo bilo koju ulogu i on bi to bez problema odradio. Tako je, na kraju krajeva, uloga pisana za Nebojšu Glogovca i zapala Marku, jer smo znali da će on to najbolje spremiti - priča glavna glumica ovog ostvarenja.

Marko je u ekipi važio za najvećeg veseljaka, a svojim šarmom i talentom oduševio je i Amerikance.

- Stvarno je u njegovom društvu uvek bilo smeha! Cela ekipa ga je obožavala baš zbog te njegove energije. Ostavio je jak utisak i na reditelja i na scenaristu, koji su Amerikanci - priča naša sagovornica.

Premijera filma "48 sati i jedan minut" očekuje se za nekoliko meseci, kada se smiri situacija sa pandemijom koronavirusa.

