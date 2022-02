MEGAN MARKL KONAČNO U JAVNOSTI: Neobičan detalj privukao pažnju, svi brujali samo o tome, a evo kakva se SIMBOLIKA krije iza njega

Glumica Megan Markl se pojavila na onlajn panelu "DealBook" koji je organizovao Njujork Tajms, a na kom se raspravljalo o važnosti ekonomije i jednakosti žena.

foto: Printscreen/Youtube

Vojvotkinja od Saseksa se naročito posvetila temi plaćenog porodiljskog odsustva, o kom je nedavno pisala otvoreno pismo i Kongresu. Ali, na društvenim mrežama se više priče povelo o njenom odelu, nego o ovoj temu, jer je na sebi imala nešto što niko nije pretpostavio da će staviti.

"I kada su moj život i moj stil života bili drugačiji, zalagala sam se za ono što je ispravno. Nije me bilo u Americi jako dugo, sedam godina sam živela u Kanadi, pa sam se preselila u Veliku Britaniju. Vratila sam se i postala majka dvoje dece, a Amerika je jedna od samo šest zemalja u celom svetu koje nemaju nikakvu formu nacionalnog plaćenog porodiljskog odsustva, to jednostavno nema smisla", rekla je.

"To je jedna od tema koje nisu jednostrane. Svi možemo da se složimo da je ljudima potrebna podrška, pogotovo kada tek postanu roditelji. Mi imamo petomesečnu bebu, osetljivo je to razdoblje za nas. Mi imamo luksuz da smo imali to vreme s bebom", dodala je.

Magazini poput Harpers Bazaara dodali su i da je Megan nosila crni džemper, crne pantalone, kaiš sa potpisom Salvatorea Feragama i crne salonke. Ali, svu pažnju je ukrao crveni cvet maka kojim je obeležila britansku nedelju sećanja na žrtve Komonvelta u svetskim ratovima i kasnijim sukobima.

(Kurir.rs/A.M.)

