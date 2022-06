TO JE BIO TRENUTAK KAD SAM SHVATIO DA SAM ZAVISNIK: Omiljeni šmeker među glumcima progovorio problemu s DROGOM i ALKOHOLOM

Glumac Bredli Kuper godinama je miljenik mnogih žena, a veliku pažnju je privukao pre nekoliko godina hitom "Zvezda je rođena", zbog tog filma mnogi kritičari su se raspisali o neverovatnoj hemiji između njega i Lejdi Gage, koja je za glavnu ulogu u tom filmu dobila i prvog Oskara.

Naime, taj film prikazuje muzičara koji je uništio sve dobro u svom životu zbog ovisnosti, a sudeći po nedavnim Kuperovim izjavama, čini se da je kroz sličan pakao prolazio i u stvarnom životu. Glumac je nedavno otkrio nekoliko šokantnih detalja iz života, a o svemu tome je pričao sa svojim prijateljem, glumcem Vilom Arnetom, kada se pojavio u jednoj emisiji. Glumac je govorio o svojoj borbi s ovisnostima o drogama i alkoholu koje su mu poprilično uništile privatni, ali i poslovni život.

Kuper je objasnio da se to sve dogodilo 2004. godine, kada je živeo pored glumca Džejsona Bejtmana. Njih dvojica su prethodne večeri otišli na večeru s još jednim prijateljem, a Arnet je pitao Kupera kako misli da je prošla noć.

Kuper se priseća da se zbog toga osećao sjajno, pogotovo jer je tokom toga bio tako smešan, ali Arnetov stav je bio sasvim drugačiji. Rekao je Kuperu: "Bio si pravi kreten", a on ga je opomenuo što svoje pse nije izveo u šetnju. U tom trenutku bilo je 16 sati, psi su stajali pored vrata, a onda se Kuperu upalila lampica.

"I to je bio prvi put da sam shvatio da imam problem s drogom i alkoholom", rekao je Kuper. "I Vil mi je to rekao, i jednostavno to nikada neću zaboraviti", dodao je.

Osim što je shvatio da je ovisnik, Kuper je rekao da ga je to nateralo da vidi da ta lažna, povučena osoba koju je pokušao da prikrije ne funkcioniše. Shvatio je da je sve vreme drogom i alkoholom ispunjavao nedostatak samopoštovanja, te da je samo pokušavao da se uklopi.

“Bio sam tako izgubljen”, rekao je. "Bio sam tako izgubljen i bio sam ovisan o kokainu - to je bila druga stvar", dodao je Kuper.

Kuper se preselio u Los Anđeles zbog svoje uloge u drami s Dženifer Garner na ABC-u i osećao se kao da se vratio u srednju školu.

"Nisam mogao da uđem ni u jedan klub, nijedna devojka nije htela stvarno da me pogleda. Potpuno sam bio depresivan", rekao je. Dobra strana je u tome što je do trenutka kada je glumio u hitu "The Hangover" 2009. imao 36 godina i već je bio prošao kroz iskustva ljudi koji su konačno uspeli u industriji zabave.

"Svaka stvar je apsolutno zasenjena ili dovedena u veličanstvene boje činjenicom da sam postao otac divnom ljudskom biću", rekao je Kuper, čiji je najnoviji projekat režija i uloga u filmu "Maestro", u kojem glumi pokojnog kompozitora Lenarda Bernstajna. "Imate ovu divnu stvar ili proboj sa scenarijom, ili imate predivan trenutak na ovom setu ili u montažnoj sobi, imate otprilike 40 takvih trenutaka svaki dan sa svojim detetom, to je taj nivo radosti. To se ne vrti, to je samo istina", rekao je Kuper.

