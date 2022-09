NAŠA GLUMICA NA VRHUNCU KARIJERE POBEGLA IZ GRADA! Skuplja seno i ŠIŠA OVCE, a zbog ovoga je DISKRIMINIŠU: Nisam navikla na to

Crnokosu glumicu raskošne lepote, Mariju Petronijević, upoznali smo kroz uloge u serijama “Selo gori, a baba se češlja”, “Braća po babine linije”, “Šifra Despot” i mnoge druge. Važila je za jednu od najlepših žena na javnoj sceni, pa su mnogi poznati muškarci uzdisali za njom. Onda je, kao u nekoj bajci, jednog dana odlučila da promeni život iz korena. Vratila se u rodno selo Visibabe i daske koje život znače zamenila motikom i traktorom.

Snimci na kojima okopava njivu, vozi bale sena, plasti i šiša ovce delovali su kao trejler za neki film koji sprema. Mnogi su mislili da će je ova životna faza proći, te da će ponovo obuti štikle i vratiti se da potpeticama lupka asfaltom glavnog grada. To se, kako kaže, na sreću nije dogodilo. Danas vodi gazdinstvo koje broji 300 ovaca i nebrojeno sadnica raznog bilja.

- Sadni materijal u ovom momentu proizvodim za svoje potrebe, jer sam rešila da napravim neki park ili šumu, koja će svakako svoj pun sjaj imati kada me već uveliko ne bude. Domaćem kestenu je potrebno i 30 godina da počne da rađa, a planiram i nekoliko hektara kestena - kaže glumica u razgovoru za Blic.

Marija nažalost konstatuje i da kao žena koja se bavi poljoprivredom nailazi na diskriminaciju.

- Još uvek nisam naučila da se nosim s tim, da diskriminacija ne samo da postoji, nego je opšteprisutna. Pokušavam da sačuvam miran ton i izraz lica, ali nekad ne ide.

Njen sin će uskoro napuniti godinu dana, a kada su u pitanju postulati koje glumica želi da mu tokom odrastanja usadi su:

- Zasad živi na otvorenom, puzi po dvorištu do beskonačnosti. Postulat koji se trudim da mu usadim, jeste: sine, ceo svet je tvoj i možeš stići i do zvezda ako to budeš dovoljno želeo.

Iako je svoj život potpuno preselila na selo, Mariji ipak u nekim situacijama nedostaje grad.

- Grad možda zbog mogućnosti da posetite kulturne manifestacije, kojih više ima nego u malom mestu poput mesta u kojem trenutno jesam.

