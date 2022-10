ZBOG RODITELJA SAM ODRASLA POD ŠATOROM: Anđelka Prpić iznela NEPOZNATE DETALJE iz detinjstva! To su TRAUME koje vučem!

Iako je primarno glumica, Anđelka Prpić je karijeru započela vodeći emisiju "48 sati svadba", a kako je otkrila, sve kolege su bile protiv toga.

- Radila sam emisiju "48 sati svadba", i to sam radila jedno leto. Sve kolege koje su me savetovale i želele mi dobro, svi su bili protiv toga. Rekli su mi da ne prihvatim, u fazonu šta će mi to, to je "treš"... Međutim, ja sam iz Požarevca, odnosno jednog sela oko Požarevca, sada su svi u Beču, kako je to obično bilo u našem kraju. Meni je taj naš mentalitet u DNK, to kako se slave svadbe, običaji, muzika pod šatrom, igranje kola, moravac, mlaško... Ja to ne bih imala gde više da pokažem, a znam sve da ih igram - otkrila je glumica gostujući u emisiji "Amidži šou", te dodala:

foto: Nemanja Nikolić

- Znam i moravac, i vlaško, užičko, sve! Vlaško kolo je ozbiljan kardio. Na tim svadbama na kojima sam bila kao klinka, jer sam praktično odrasla pod šatorom, sve slike iz detinjstva sa mamom i tatom su mi ispod šatora. Ja sam ih uvek pitala: "Da li ste me vodili negde drugde, o čemu se radi?" Vodio me tata i na Marakanu, to su neke uspomene koje vučem, da ne kažem traume - rekla je glumica kroz osmeh, koja se potom i osvrnula na koncept svadbenih veselja

- Kad krene kolo, to "cepa" 20 minuta bez prestanka. Krene moravac, pa užičko, pa vlaško na kraju, kad već svi lipšu i samo najjači opstanu - zaključila je Anđelka kroz osmeh.

(Kurir.rs)

