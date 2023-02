DŽEK NIJE ŽELEO DA IMA NIŠTA SA MNOM, NE ZNAM ZAŠTO! Oglasila se Nikolsonova nepoznata ćerka: Iskoristiću njegovu slavu!

Tesa Gurin (28) je ćerka holivudskog glumca Džeka Nikolsona (85), a u svom eseju u "Newsweek" otkrila je da on nikada nije želeo da ima veze sa njom.

Tesa je rođena 1994. iz kratke afere između njene majke Dženin Gurin (49) i Nikolsona. Gurin je tada pokušala da se probije i u glumu i radila je kao konobarica, a danas je uspešna agentkinja za nekretnine u Njujorku. Iako glumac nikada nije javno priznao Tesu kao ćerku, redovno je plaćao alimentaciju i privatno školovanje njenoj majci.

- Majka mi je od malih nogu govorila da nikome ne govorim da imam poznatog oca. Znala sam da je moćan i bogat, pa sam se osećala kao siroče Eni iz poznatog filma - rekla je Tesa Gurin, koja je odrasla sama sa svojom majkom na Menhetn, konkretno na Aper Ist Sajdu, pohađajući privatne škole koje je Nikolson finansirao.

Dok je odrastala, Tesa je volela mjuzikl 'Eni', pa otuda njeno poređenje sa glavnim likom. Od malih nogu je razvila strast za glumom, ali joj majka nije dozvolila da kao dete uđe u svet glume. Odrasla je u dvosobnom stanu sa majkom i polubratom. Sećala se da je tu i tamo provela nekoliko sati ili dana sa Nikolsonom, ali da ga nikada nije upoznala. Priznala je da joj niko nikada nije dao 'konkretan odgovor' zašto on više nije prisutan u njenom životu.

- Mama je htela da se povežem sa njim, da imam neku vezu, ali on je rekao da ga to ne zanima - rekla je ona.

- Nikada mi niko nije dao konkretan odgovor. Zato sam o svemu formirala svoje mišljenje. Mislim da je on veoma komplikovana osoba i da se tako moja majka oslobađa nekih svojih demona. U kombinaciji to dvoje bila sam kolateralna žrtva - napisala je ona.

foto: Profimedia

Iako nema nikakvu vezu sa njim, Tesa otkriva da je nasledila neke njegove osobine, poput ekscentričnosti i „ludosti“ kojima je i on sam sklon. Pored toga, baš kao i njen otac, zaljubljena je u glumu i nada se da će ostvariti uspešnu karijeru u filmskoj industriji.

- Plašila sam se da ljudi ne pomisle da želim da iskoristim njegovu slavu, ali ta osoba me ne želi u svom životu, pa zašto to ne okrenuti u svoju korist? - rekla je Tesa koja je svoj esej za "Newsweek" objavila pod naslovom: „Ja sam ćerka Džeka Nikolsona i volela bih da me ljudi zovu nepo babi”.

- Odrasla sam bez oca, sedeći po strani i frustrirano gledajući kako druga deca poznatih dobijaju uloge ili potpisuju ugovore sa velikim agencijama - rekla je ona u članku.

Inače, Tesa je prošle jeseni dospela na naslovne strane kritikujući glumicu i manekenku Lili-Rouz Dep (23), koja je rekla da nije imala koristi od nepotizma kao ćerka poznatog glumca Džonija Depa (59) i pevačice Vanese Paradi (50).

Inače, Džek Nikolson ima najmanje petoro dece sa četiri različite žene. Sa bivšom suprugom Sandrom Najt (83) ima ćerku Dženifer (59), dok sa bivšom devojkom Rebekom Brusard (60) ima Lorejn (32) i Reja (30). Sa pokojnom glumicom Suzan Anspah dobio je sina Kaleba (52), a Hani (42) je rođena u kratkoj aferi sa danskom manekenkom Vini Holman, ali ih nikada nije javno priznao.

(Kurir.rs/24sata.hr)

