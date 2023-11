"TO JE BILO POSLEDNJE UPOZORENJE": Slavni glumac progovorio o svom životu NAKON INFARKTA, pa priznao u čemu je najviše GREŠIO

Glumac Antonio Banderas (63) pre šest godina doživeo je srčani udar. Osvrnuo se na kobnu 2017. godinu kad su mu životne navike bile urušene.

- To mi je bilo poslednje upozorenje, moglo je biti jako loše. Mislim, kada me ljudi pitaju 'kako izgleda srčani udar', odgovaram da ne znam. Mogu vam ispričati kako izgleda ono što sam ja imao - rekao je glumac za Fox News.

foto: Lorenzo Carnero / Zuma Press / Profimedia

Infarkt mu nije prouzrokovao veće probleme, ali ima stalno sećanje na nemilo iskustvo. Ceni što je dobio 'drugu šansu'.

- Postoje ljudi koji dožive srčani udar, a da ga ne prepoznaju. Dogodi im se, recimo, u snu. A onda se sledećeg dan osećaju čudno, nesvesni šta im se dogodilo. U mom slučaju, bio je to nedvosmislen poziv da stvarno sagledam život na drugačiji način. Shvatio sam da sam krenuo pogrešnim putem - izjavio je Banderas koji je u novoj ulozi za The Journey to Bethlehem igrao biblijskog negativca kralja Heroda.

foto: Profimedia

Dve godine pre srčanog udara, razveo se od supruge Melani Grifit s kojom je u braku proveo skoro 20 godina. Fokus je tad stavio na karijeru.

foto: Profimedia

- Nakon razvoda bio sam zbunjen. U isto vreme radio sam puno stvari, trudio sam se da zaštitim sebe i pronađem utočište u radu. Snimao sam filmove jedan za drugim. Bilo je ludo. I, tako, prestao sam, odnosno izašao sam iz tog vrtloga adrenalina kad mi je srce reklo 'polako, prestani' - priznao je glumac.

Na kraju, vratio se u rodnu Malagu i tamo kupio pozorište.

- Uspeh je samo raditi ono što želite, onako kako želite. Baš to sada radim u životu. I osećam se vrlo zdravo - zaključio je.

(Kurir.rs/24sata.hr)