ČUVENI GLUMAC DOŽIVEO 6 SRČANIH UDARA, REANIMIRALI GA 4 PUTA: "Samo sam se SRUŠIO u kuhinji, šanse da preživim bile su RAVNE NULI"

Glumac Mark Šepard bio je u petak na ivici života i smrti jer je preživeo šest srčanih udara. Bio je u kuhinji kada se srušio, nakon čega je počelo nešto što se blago rečeno može opisati kao drama. Detalje je otkrio na Instagramu gde je napisao da su ga četiri puta reanimirali. Pirča je mnoge šokirala, a brojne kolege poželele su mu da se što pre oporavi.

Kako je glumac napisao, njegova leva koronarna arterija bila je 100 odsto začepljena. Mark Šepard zahvalio se supruzi i lekarskom timu bolnice St. Joseph's. "Šanse da preživim bile su ravne nuli", poručio je.

Leva prednja silazna arterija je najvećae koronarna arterija koja prenosi gotovo 50 odsto sve krvi koronarne cirkulacije, prema National Library of Medicine.

Glumac koji ima 59 godina i koji je najpoznatiji po ulozi u seriji "Supernatural", rekao je da se oseća odlično nakon svega i da će ga uskoro pustiti iz bolnice.

"Mark! Ne moraš svaki put da uradiš najviše i najveće! Šest srčanih udara? Dva ili tri bila bi dovoljno impresivna. Impresionirao si nas , u redu. Sada prestani sa tim i vrati se nama. Volim te, prijatelju", napisao je glumac Miša Kolins, prenosi People.

Pre sedam godina, Evan Vaserstrom iz Kalifornije doživeo je čak osam srčanih udara.

"Doktor i dve medicinske sestre stajali su iznad mene i pitali su me kako se zovem. Bio sam toliko nervozan da su morali da me vežu, koliko sam vikao. Nisam znao šta se događa, ubrzo je u sobu ušla moja majka, što me je dovoljno smirilo da shvatim da sam u bolnici. Zgrabio sam je za ruku i rekao da ne želim da umrem", rekao je nakon svega Evan Vaserstrom kom su lekari saopštili da je doživeo srčani udar kog nazivaju "udovac-majstor". Ista stvar desila se i popularnom glumcu.

(Kurir.rs/Blic žena)