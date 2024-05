"NADROGIRAO ME JE PA NATERAO NA ORALNI ODNOS U KUPATILU" Javila se nova žrtva KONTROVERZNOG REPERA: Optužbe ne prestaju da se nižu

Foto: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Šon "Dedi" Kombs, poznat i kao Paf Dedi, suočava se s još jednom tužbom za seksualno napastovanje.

Bivša manekenka Kristal Makini tvrdi da ju je kontroverzni reper jednom prisilio na oralni seks tokom "Men’s Fashion Weeka" 2003. godine. Prema sudskim dokumentima koje je TMZ dobio u utorak, tada 22-godišnja Makini je upoznala Kombsa u Njujorku.

Kombs ju je tada navodno pozvao nazad u svoj studio, gde su on i nekoliko njegovih prijatelja počeli da piju Henesi i dele džointe. Međutim, Makini ističe kako je džoint bio "vrlo moćan", jer je navodno bio pomešan s nekim drugim narkotikom. Uprkos tome što je bio u stanju delirijuma, Kombs je navodno zahtevao da pođe za njim u kupatilo.

Kada su ušli u pomenuto kupatilo, navodno je nasrnuo na nju i gurnuo joj glavu prema svom međunožju pre nego što joj je naredio da ga oralno zadovolji. Kad je Makini odbila to da uradi, Dedi joj je navodno zgrabio glavu još jače i naterao ju je na oralni seks.

Nakon toga je pokušala da ode, ali je osetila vrtoglavicu i izgubila je svest. Tek kad je došla sebi u zadnjem delu taksija, shvatila je da je bila silovana. Kao ishod navodnog incidenta, Makini tvrdi da ju je manekenska industrija ocrnila i da je patila od teške depresije, a čak je pokušala i samoubistvo godinu dana kasnije.

Prema Page Six-u, Makini traži neodređenu odštetu.

Kao što je i od ranije već poznato, bivša manekenka samo je jedna od nekolicine osoba koje su optužile repera za napastovanje otkako je reperova bivša devojka Kesi Ventura podnela opširnu tužbu protiv njega u novembru 2023. godine. Kesi, čije je pravo ime Kasandra Ventura, zabavljala se s Kombsom više od deset godina, a ističe da ju je tokom njihove veze više puta napao, okrutno je tukao i silovao i kontrolisao svaki aspekt njenog života. Suočila se s "ciklusom zlostavljanja, nasilja i seksualne trgovine", sve dok njihova veza nije okončana 2018, navodi se u tužbi.

Prema prethodnim pisanjima medija, upoznala je muzičkog mogula 2005, kada je imala samo 19 godina. On je započeo sa zlostavljanjem i forsiranjem da se upusti u polni odnos s muškim prostitutkama dok je on snimao, fizički je zlostavljao i drogirao. Između ostalog, Ventura je dobila naređenja da koristi stranice i eskort servise kako bi pronašla muškarce "s velikim crnim penisima". Navodno je ocrnjeni muzičar insistirao na nedeljnim susretima i neprestano joj govorio da je to "njihova tajna".

Ventura tvrdi da je 54-godišnji reper nasilno ušao u njen dom i silovao je pred kraj njihove dugogodišnje veze 2018. godine. Tim "premlaćivanjima su navodno često svedočili njegovi zaposleni, ali niko se nije usudio da progovori protiv svog zastrašujućeg i divljeg šefa".

Još jedna od istaknutijih tužbi protiv Kombsa je od žene po imenu Džoi Dikerson-Nil, koja tvrdi da ju je silovao i drogirao 1991. godine. U tužbi se navodi da je Dikerson, koja je u to vreme bila studentkinja na Univerzitetu Syracuse, "nevoljno pristala na ranu večeru s Kombsom".

- Tokom njihovog sastanka, Kombs ju je namerno drogirao, što je dovelo do toga da je bila u fizičkom stanju u kom nije mogla samostalno da stoji ili hoda - stoji u tužbi. Isto tako, poznati muzičar i preduzetnik je Instagram influenserki Džejd Rejmi plaćao “mesečnu naknadu”, poput džeparca, za seksualni rad, prema nedavno izmenjenoj tužbi.

U decembru je Kombs optužen za grupno silovanje i seksualnu trgovinu 17-godišnjom učenicom, a u februaru je njegov bivši producent Rodni "Lil Rod" Džons podneo tužbu protiv njega, tvrdeći da ima "stotine sati snimaka i audio zapisa gospodina Kombsa, njegovog osoblja i njegovih gostiju koji učestvuju u ozbiljnim nezakonitim aktivnostima".

(Kurir.rs/ Page Six/ Jutarnji.hr/ L. S)

