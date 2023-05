MARS U LAVU ĆE NEGATIVNO UTICATI NA OVA 3 ASTRO ZNAKA: Evo koji period će biti vrlo TEŽAK za njih, pratiće ih razni IZAZOVI

Mars je 20. maja je ušao u znak Lava, a ovo je propraćeno izazovnim aspektima Jupitera i Plutona, pa je na dnevni red došla jedna tema koju bi trebalo da rešimo kako bismo bili opušteniji tokom njegovog prolaska kroz znak Lava koji će trajati do 10. jula. Teme ovog Marsa su ljubav, sposobnost uživanja u životu, strast koja nas budi i pokreće na delovanje, odnos sa decom i društveni život. Trebaće nam više pažnje, a kada je ne dobijemo osećaćemo se ljuto i odbačeno. Ekspresivnije ćemo izražavati osećanja. Taština, preterani ponos i ego mogu da budu problem, posebno ako im se prepuste da vode igru. Budući da će se Marsu u junu pridružiti i Venera, pred nama je mesec strasti i ljubavnog vatrometa.

Neki će se zaljubiti, neki uživati u zavođenju ili doživeti romansu koja će ih probuditi. Takmičimo se za centralno mesto u nečijem životu kako bismo bili priznati. Jača strah od kritike, napuštanja i poniženja. Pošto smo sada u prvoj nedelji Blizanaca, takođe, možemo otkriti da primenjujemo veću količinu neprijateljske energije Marsa na stvari kao što je donošenje odluka, što znači da ćemo praviti greške i delovati impulsivno. Energija koja sledi u periodu od 22. do 28. maja je definisana kao previše ishitrena, a 3 horoskopska znaka će to posebno osetiti na svojoj koži. Uticaj ovog Marsa naročito će osetiti Ribe, Blizanci i Jarčevi, piše portal Your tango.

1. Ovan, teatralno skretanje pažnje

U vašoj glavi se dešava mnogo toga, ali vi ne uviđate da vas to tera da se ponašate na očajnički način. Tokom nedelje od 22. do 28. maja 2023. možda ćete misliti da vam treba više pažnje nego bilo koje druge nedelje. Pokreće vas energija Marsa, a vi umesto da postanete neprijateljski raspoloženi, ispadate krajnje teatralni, čudni i žalosni.

Kao vrhunac očaja možete da koristite društvene mreže kako biste drugima navodno predstavili sebe kao nekoga ko je poseban, jedinstven i bolji od drugih. Međutim, ostali neće deliti ideju romantizovanja vas samih, već će vas videti kao očajnika koji traži pažnju po svaku cenu. Ovnovi su obično ispunjeni samopouzdanjem, ali predstojeća nedelja čini da oni sumnjaju u sebe više nego ikada u životu. Umesto da se prave kao da ih to ne dotiče, Ovnovi će svima predstaviti sopstvenu nesigurnost uz puno drame.

2. Blizanci, izgoreće u želji

Blizanci su inače poznati po druželjubivosti i teatralnosti. Period do 22. maja je bio njihov po pitanju mnogih aspekata. Blizanci su tako izbijali u prvi plan na svim bitnijim poljima života. Moglo bi se reći da su oni uvek sijali, sijali i pregoreli.

Ovu posrnulost i pad energije primetiće čak i oni sami. Umesto da se primire i sačekaju neke bolje dane Blizanci će po svaku cenu želeti da žive od stare slave, a to će se završiti tragikomično. Slično kao i Ovnovi, i Blizanci će misliti da je period od 22. do 28. maja samo njihov, ali uslediće surova realnost. Blizancima se mora odati počast da su uspeli u privlačenju pažnje, mada u negativnom smislu. Primorali su ljude da ih primete vršenjem negativnih aktivnosti. Oni su sada osoba koja se odlučuje za negativno isijavanje. Ako ne mogu da privuku pažnju jer su avanturistički heroj dana, onda će biti derište koje poremeti red svega. Zvezde upozoravaju Blizance da im sledi veliko posrnuće naredne nedelje.

3. Jarac, van koloseka

Jarčevima naredne nedelje, više nego ikada nedostaje kontrola. Možda ste imali potpuno drugačiju ideju o tome kako će naredna nedelja proći, ali ste shvatili koliko vam zapravo nedostaje kontrola. Radi se o tome da je Jarac prilično zaboravan bez kontrole.

Jarčevi su toliko preplavljeni energijom Marsa, da biste se mogli naći u situaciji da postanete totalno bezosećajni, čak i okrutni. Vaše reči seju zlo tokom naredne nedelje, pa obavezno imajte to u vidu. Vi ne možete da nađete ni trunke saosećanja, jer se osećate toliko izdano i poniženo da ne možete da vidite drvo od šume. Vaše reakcije ove nedelje su isključivo orijentisane na Mars. Vi se svetite svima i poput gladijatora krećete u arenu za svoju osvetu.

