FAMILIJA NAM JE DOŠLA U GOSTE, A NISU SE NI NAJAVILI: Počeli su da izvoljevaju, a vrhunac je bio kada je rođaka uradila OVO u SPAVAĆOJ sobi! Uzela sam je za ruku i IZBACILA iz kuće!

Jedna žena imala je potrebu da sa svima podeli šta joj se desilo, a većina ljudi našla se u sličnoj situaciji.

Naime, nedavno je imala goste, koji su joj bili veoma naporni, pa je bila primorana da ih izbaci.

"Ne mogu da razumem ljude, koji kad odu kod nekoga kući, ne poštuju "pravila" te kuće. Bili nam skoro gosti, familija, iz drugog grada, nismo ni znali da dolaze. Javili se, rekli da stižu za pola sata, nisu ni pitali da li je to okej i da li smo uopšte kući, 'ajde to i nekako. Stigli oni, njih sedmoro, svi odrasli. Odmah počeli da izvoljevaju, jednom smeta pepeljara, drugom flaša, jedan pije samo negazirano, drugi samo jednu vrstu kafe. Strina, suprugova, otvara vrata od terase, vrućina joj, iako smo rekli da to ne radi, pokvarena su. Vrhunac je bio, kada je jedna rođaka ušla u spavaću sobu, otvorila moju komodu, gde mi stoje najličnije stvari, i rekla kako tu treba peškire da stavimo, a ne gluposti", rekla je ona i dodala:

"Uhvatila sam je za ruku i izbacila iz sobe. Sada ti rođaci pričaju svima kako smo ja i suprug bili bezobrazni prema njima, i da više nikad neće da dođu, i skoro svi su na njihovoj strani."

