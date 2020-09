DA LI JE MOGUĆE DA MI SE OVO DESILO U 21. VEKU? Mlada otkazala SVADBU, sve zbog SKANDALOZNOG zahteva njegovih roditelja

Mlada je donela tešku odluku i otkazala svoje venčanje nakon što je njen otac otkrio zahtev koji je porodica njenog partnera postavila iza njenih leđa.

Otac je ispričao kako se njegova ćerka nedavno verila i da mu je oduvek bio drag njen verenik, kojeg je donedavno smatrao ljubaznim i skromnim.

Međutim, kada je u nekoliko navrata bio s porodicom ćerkinog izabranika na večeri, oni su svaki put imali jako čudne primedbe. "Ne znam zašto ona radi, nije li to muževljev posao? Njen je posao da brine o deci", govorili su.

Dok se mlada spremala za venčanje, porodica njenog verenika pozvala je samo njenog oca na sastanak. Od njega su tražili miraz i rekli da devojka više neće raditi nakon što se uda. Otac je bio šokiran činjenicom da neko u 2020. godini traži miraz, a znao je i da njegova ćerka želi da nastavi da radi.

"Počela je da plače govoreći kako nije znala da je njen dečko s*ksista. Pitala me šta da učini, a ja sam joj rekao da nije prisiljena i da može da odustane od braka ako to želi. Otkazala je venčanje, a sada me napadaju njen bivši verenik i njegova porodica. Meni to nije važno, samo mi je važna sreća moje ćerke", rekao je otac.

