IMAM 35 GODINA, POSLOVNA SAM ŽENA I MUŽ MI SE RUGA ŠTO NE RADIM KUĆNE POSLOVE: Žena zatražila savet, a evo kakav je odgovor dobila

Jedna čitateljka zatražila je savet od doktorke Sonal Anand koja radi kao psihijatar u bolnici.

Naime, ona ima problema sa svojim suprugom jer ne obavlja kućanske poslove zbog brojnih poslovnih obaveza.

"Imam 35 godina i nezavisna sam žena. Suprug mi se ruga zato što ne radim kućne poslove i sada me to iritira. Osećam potrebu da se posvađam s njim, a ne bih to htela", požalila se je čitateljka.

Dr. Anand savetovala joj je da poradi na komunikaciji sa svojim suprugom te da više komunicira s njim.

"Najbolje je da poradite na odnosu sa svojim suprugom. Komunicirajte s njim. Otkrijte mu svoje mislim i težnje. Dajte mu do znanja što za vas znači biti nezavisna osoba. Jasno mu objasnite kako ta njegova ruganja negativno utiču na vas. Zašto ne pokušate s njim da podelite kućne poslove? Ako iskreno popričate s njim, mogli biste da izbegnete prepirku", pojasnila je.

