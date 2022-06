BIVŠI ME VARAO SA ROĐENOM SESTROM I NA KRAJU JE OŽENIO: Preživela sam IZDAJU, a oni se sad LJUTE na mene zbog mnogo manje stvari!

Jedna žena je na Reditu ispričala svoju neverovatnu priču i pitala za savet nakon što se sestra naljutila na nju.

Razlog je, kaže, što nju i njenog muža nije pozvala na zabavu povodom objave trudnoće što bi u drugim okolnostima možda bilo opravdano. Ipak, ovde je, piše ona, reč o dvostrukim merilima.

foto: Shutterstock

- Dakle ja imam 37 godina i udata sam za Rajana (36). To je moj drugi brak nakon što mi je prvi završio baš zbog spomenute sestre s kojom me bivši muž prevario i na kraju se s njom oženio godinu dana nakon našeg razvoda. Mene, naravno, nisu pozvali na svadbu - ispričala je. Iako je, kaže, to bila neprijatna epizoda za celu njenu porodicu, svi su nekako preko toga prešli i više to ne spominju. Ipak, ona kad god je moguće izbegava sestru i bivšeg.

foto: Profimedia

- Nekoliko godina kasnije upoznala sam Rajana i u braku smo već dve godine. Nedavno sam saznala da sam trudna i odlučila da održim malu porodičnu zabavu s našim roditeljima, njegovom sestrom i još nekoliko bliskih prijatelja. Moja sestra i bivši nisu bili pozvani - rekla je. Sestra je, kaže, saznala za zabavu i napisala joj poruku kako ju je "isključila iz porodice" te kako će ona detetu biti tetka što nije nebitno.

- Pokušala sam da joj objasnim zašto nije pozvana i da sam htela ugodno porodično okupljanje ali nije shvatila poentu, a i mama je stala na njenu stranu, s objašnjenjem da se "ne možemo zauvek izbegavati". Jesam li ja luda ili? - zaključila je svoj post, a korisnici Redita su je umirili. - Ja bih joj rekla da, od kad je spavala s mojim mužem, ni nije deo moje porodice, ti si očito jako dobra osoba kad s njima uopše razgovaraš nakon toga - napisala joj je jedna žena s kojom su se svi složili, a prenosi britanski Mirror.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:04 URNEBESNO! Kako staviti kapu za plivanje u jednom potezu