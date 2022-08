BEOGRAĐANKI UNIŠTENO LETOVANJE, CELA PLAŽA JOJ GLEDALA U NOGE: Pre mora radila ono što MNOGE ŽENE rade, pa doživela HOROR!

Jedna Beograđanka je išla na anticelult masaže ne bi li se pripremila za letovanje, ali se gorko pokajala nakon što je došlo do iritacije kože koja joj je uništila odmor.

Njenu priču koju prenosi portal Zadovoljna.rs donosimo vam u celosti.

Nisam od onih devojaka koje drže dijete mesecima pre mora ili krenu u teretanu krajem zime u nadi da će početkom leta izaći sa zategnutim nogama i zadnjicom. Ja sam više za one tretmane gde lepo legnete i mašina ili ruke kozmetičarke rade umesto vas. Baš takav jedan tretman me je i privukao.

Naišla sam na Instagramu na objavu jednog salona koji obećava da ćete posle 10 tretmana izaći bez celulita i sa zategnutim nogama. Cena mi je odgovarala, a i salon je bio u kraju – dovoljno da okrenem broj i zakažem.

Ilustracija foto: Shutterstock

Na prvi tretman sam otišla dve nedelje pre letovanja, a poslednji sam imala dan pre mora.

Pored masnica, podliva i bola, za koji je moja maserka rekla da to tako treba da bude i da je normalno, ništa drugo nisam ni primetila. Ali, pošto sam uplatila 10 tretmana, želela sam svih 10 da iskoristim. Bolje da nisam.

Neposredno pre pretposlednjeg tretmana izdepilirala sam noge. Tada mi nije palo na pamet da anticelulit kreme i moje sveže izdepilirane noge nikako ne idu zajedno, zapravo, to sam saznala posle par minuta, ali ipak prekasno.

Maserka je počela da se iživljava nad njima, kao i prethodnih 8 puta, samo sada sam osetila strašno peckanje, a noge su počele da mi crvene. Mada, ona je i dalje bila pri stavu da to tako treba da bude. A ja? Pa, ja i nisam imala neki stav.

Nakon sat vremena, izašla sam tako upaljena iz salona, u nadi da će se to smiriti do uveče. Ali, to se nije desilo.

Ilustracija foto: Shutterstock

Kako sam verovala toj devojci da zna šta radi, ovo mi nažalost nije bio znak da treba da prestanem sa anticelulit masažama. Otišla sam na još jedan tretman. A tu je situacija bila još gora.

Ako su me noge do sada malo peckale i bile mi crvene, sada su bile bordo i uzašno su me svrbele. Zamolila sam je posle par minuta da prestane sa masažom. Ona je prestala, a meni rekla kako treba da stavim bebi buder po njima i da će mi se do jutra otok, svrab i crvenilo povući. Dodala je i kako ne zna zašto je došlo do te reakcije, ali da su mi noge sada napokon tanje i bez celulita. Kako da ne.

Ništa se nije povuklo, a ja sam sa takvim nogama otišla na more. Sreća u nesreći je bila ta da ih morska voda i sunce nisu dodatno iziritirali. Svrab je prestao, ali crvenilo i otok su bili još dobre dve nedelje prisutni na mojim nogama.

Iako me na moru nijednog trenutka nisu peckale, svrbele ili bolele, ovo crvenilo je doprinelo tome da one postanu glavna atrakcija na plaži. Pa tako pored onih saosećajnih ljudi koji su pitali šta mi se desilo, pretpostavljam da je bilo i onih koji su mislili da imam neku bolest. I da, nijedan dečko mi nije prišao, a ja sam u međuvremenu krenula u teretanu kako bih se za naredno more spremila na vreme.

(Kurir.rs/ Zadovoljna.rs)

Bonus video:

02:37 MASAŽA KRALJICA PREVENTIVE: Oslobađa od stresa, nervoze, tuge i straha (KURIR TV)