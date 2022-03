ŠVAJCARSKA ĆE PLATITI CEH ZBOG UVOĐENJA SANKCIJA RUSIJI! Njihov novinar o posledicama: Gube radna mesta, sledi INFLACIJA

Švajcarska će usvojiti sankcije Evropske unije protiv Rusa uključenih u vojnu akciju Moskve u Ukrajini i zamrznuti njihovu imovinu", saopštila je Vlada te države.

Da li to znači ujedno i oštar zaokret od tradicionalne politike neutralnosti te alpske zemlje i kakva je generalno atmosfera i raspoloženje medju Švajcarcima kada je reč o sukobima u Ukrajini?

Na ovo pitanje odgovorio je novinar Zoran Vitorovića koji živi i radi u Švajcarskoj, ali se u Jutarnji program Kurir televizije uključio putem Skajpa iz Kambodže gde trenutno radi na jednom državnom projektu.

foto: Kurir televizija

- Poslednjih meseci putujem i živim između Švajcarske i Kambodže. Što se tiče Švajcarske, moramo da imamo u vidu nekoliko stvari. Švajcarska jeste neutralna međutim njena neutralnost se podešava shodno datom vremenu. Od 1848. godine ta neutralnost nije cilj države nego instrument spoljne politike. Ovo nije prvi put da Švajcarska uvodi sankcije. Jedan negativni efekat ovih sankcija Rusiji je gubitak radnih mesta u kantonu Cuk. Ne treba zaboraviti da Švajcarska ima princip generalizma, federalna vlada jeste odgovorna za spoljnu politiku, ali kantoni imaju pravo da to primenjuju selektivno. Mi se trenutno nalazimo u lošoj situaciji, generalno posmatrano, od 190 i nešto članica UN, samo 35 slede politiku EU a 158 su kategorično protiv toga. Ono što je jako važno, Zapad nije dovoljno čitao Sergeja Karaganova, savetnika Kremlja koji je dao jednu jako dobru analizu Putinove doktrine - rekao je Vitorović.

foto: Kurir televizija

Vitorović je najavio i da Švajcarska priprema prijem od 9000 izbeglica iz Ukrajine.

- Građani se brinu kako da prežive od danas do sutra. Švajcarska priprema prijem 9000 izbeglica iz Ukrajine. Bojim se da će doći i do inflacije usled skoka cena. Azijati na ovo sve gledaju kao na ljudsku tragediju, ali kažu da ćemo konačno doći do ravnoteža sila. Pomalo je suludo da izbacimo Rusiju iz Saveta bezbednosti, pa primiti Ukrajinu preko noći u EU. Neke stvari nisu postavljene kako treba - kaže Vitorović.

foto: Kurir televizija

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške.

Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:49 OVO JE HITLERIZACIJA PUTINA! Koprivica oštar: Ukrajina služi kao baza NATO SISTEMA I RAKETA, dan pre RATA AMERIKA JE OVO URADILA