RUSIJA DA HOĆE ZA 3 DANA BI OSVOJILA KIJEV: Šljivančanin tvrdi da ruska armija ima za cilj nešto sasvim drugo!

U medijima se svakodnevno objavljuju vesti da su ruske kolone sve bliže Kijevu. Prestonica Ukrajine opet je u fokusu ruske vojske, koja steže obruč oko grada. Dok traje privremeno primirje, kako bi humanitarnim koridorima sve više građana izašlo pre nego što se obruč potpuno zatvori i krene konačni obračun, ruska vojska sve više razmešta oklopnu tehniku, ali i borce. Plan je da u sam grad uđu pripadnici specijalne jednice Specnaz, OMON, čečenski borci, Inguši, Desantnjiki, dok bi podršku pružali tenkovi, borbena vozila i pešadija. Koliko su Rusi blizu osvajanja Kijeva i da li će ukrajinska prestonica biti u rukama Rusije govorili su general - major u penziji, Mitar Kovač i bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, Veselin Šljivančanin.

foto: Kurir televizija

- Mogu da vam pričam o tome kako se osvajaju velika naseljena mesta. Rusija je velika zemlja i ima moćnu armiju. Žao mi je što je bilo kakav sukob nastao između slovenskih naroda. Verujem da su pravilno procenili taj sukob i kakav je neprijatelj. Zelenski je trebalo da spreči sukob i da ne gine narod. Njemu je Rusija sused. Verujem da ruski generali i oficiri isto razmišljaju da su Ukrajinci njihov blizak narod - rekao je u Pulsu Srbije bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, Veselin Šljivančanin.

General - major u penziji, Mitar Kovač smatra da se ovde ne radi o osvajanju Kijeva od strane Rusije, već o oslobađanju.

- Ovde se radi o oslobađanju Kijeva, ne o osvajanju. Terminologija puno znači. Ovo jeste oslobađanje od pronacističke vlasti. Amerika je razvijala bioločke laboratorije, pripremale proizvodnju biološke bombe, usmerene protiv slovenskih naroda. Sve je to priprema za genocid. Nažalost, i Evropska unija je poklekla i podržava vlast koja je pronacistička. Sve to nije dobro niza Evropu, ni za nas u ovom regionu. Mislim da će dugo vremena prepoznaju motivi ovog rata. Rusija je ovo morala da uradi. Rusi su prikazali da za 24 sata mogu da se nađu ispred Kijeva. Mislim da će u narednim danima Rusi odreagovati kako valja - rekao je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji general - major u penziji, Mitar Kovač.

foto: Kurir televizija

Kovač je dodao da se uopšte ne postavlja pitanje da li će Rusi zauzeti Kijev - jer je to izvesno.

- Rusi će uspeti da oslobode Kijev, to uopšte nije pitanje da li hoće ili neće, samo je pitanje cene. Mislim da će biti manje žrtava, nego kada su Amerikanci osvajali Bagdad, koje je trajalo 20 i više dana i gde je bilo mnogo civilnih žrtava. Da su to hteli da urade, Rusi su odavno to mogli - dodao je Kovač.

Veselin Šljivančanin smatra da su ciljevi ruske vojske sve opasnosti po ruski i slovenski narod.

- Verujem da je jedini cilj da se unište vojni ciljevi i oni elementi koji mogu da budu opasnost za Rusiju i njene građane i sve one ljude ruskog porekla. Naseljeno mesto je opasno za svaku vojsku. Mogli biste da poravnate taj grad i sravnite sve civile, i da onda ušetate. Najgori su su snajperisti, minska polja i utvrđene zgrade i to se ne zauzima lako i jednostavno - rekao je Veselin Šljivančanin.

foto: Kurir televizija

Kovač je objasnio da posle ovoga neće ostati isti odnosi Rusije i NATO pakta, ali i da će se promeniti evropski poredak.

- Sve se radi planski i osmišljeno. Ovde se ne može razumeti ni bitka za Kijev niti rat u Ukrajini, ako se iznad toga ne razume da je ovo globalni sukob. Ruska vojska, paralelno i sa drugim delovima bojišta, gleda kada će biti signal napada na Kijev. Prelomna je to tačka, kao i snage u Donbasu. Snage koje će izvesno biti isečene okružene i ovih nekoliko gradova koji čekaju da izađu civili biće prelomne tačke ukupnog rata. Posle svega ne verujem da će Ukrajina ikada ostati država kakva je bila. Neće ni evropski poredak, a neće ostati ni isti odnosi između Rusije i NATO pakta - tvrdi Kovač.

foto: Kurir televizija

Veselin Šljivančanin je u Pulsu Srbije istakao da "da Rusija hoće za tri dana bi završila sa Ukrajinom", ali da se u velikim gradovima kakav je Kijev posebno vodi pažnja o tehnici ratovanja.

- Kada bi Rusija htela, za tri dana bi završila sa Ukrajinom. Ali, Rusija mora da gleda šta će da planiraju drugi i verovatno će voditi jedan dugotrajni sukob. U naseljenom mestu možete doživeti velika iznenađenja, naročito u tako velikom gradu. isto je problem stanovništvo. Kada se blokiraju tako velika naselja najvažniji je položaj - rekao je Šljivančanin.

1 / 6 Foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:34 SRPSKI DIPLOMATA OTKRIO NA ČIJOJ STRANI TREBA DA BUDE SRBIJA Rusija i Ukrajina su nam prijateljske zemlje