Foto: Dan Kitwood Pool via AP, AP Mikhail Metzel, AP/Shutterstock

Zašto se u skoro svim analizama rata u Ukrajini najmanje pominju žrtve? Ovaj rat je izazvao i dalje izaziva stradanja koja nisu vidjena od drugog svetskog rata.

Više od 9.000 civila je evidentirano kao ubijeno, a više od 16.000 ranjeno do kraja jula ove godine, prema podacima Visokog komesara UN za ljudska prava. Veruje se da su brojke mnogo veće.

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je istakao da obe strane sukoba pokušavaju da prikriju svoje gubitke i istovremeno preuveličaju gubitke protivnika.

foto: Kurir Televizija

- Apsolutno i jedna ui druga strana kriju gubitku. Sa druge strane pokušavaju protivničke gubitke da preuveličaju i onda sve to bude nerealno. Ono što sigurno znamo jeste da je preko 30.000 ruskih vojnika popisano imenom i prezimenom sa ukrajinske strane i da se oni mogu potvrditi kao ubijeni u ratu. Neke procene zapravo idu od 50.000 do 80.000 ruskih vojnika što su neke realnije procene - rekao je Zoronjić i dodao:

02:13 EVO KOLIKI SU GUBICI UKRAJINE I RUSIJE NA BOJNOM POLJU! Zoronjić tvrdi da je izbačeno iz stroja 600.000 ljudi: ONI KRIJU GUBITKE

- Što se tiče broj ubijenih ukrajinskih vojnika, on je negde od 50.000 pa naviše. Jedna i druga strana imaju taj neki broj poginulih. Broj ranjenih je 3 puta veći, tako da mi dolazimo upravo do te neke brojke od 500.000 do 600.000 ljudi koji su izbačeni iz stroja sa jedne ili druge strane.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:35 UKRAJINA NIJE ISPUNILA OČEKIVANJA ZAPADA, LOGIČAN JE NAPAD RUSIJE Miškeljin nema dilemu: Sve zavisi od ovog KLJUČNOG pitanja!