ŠTA JE NEURONET KOJI ĆE ZAMENITI INTERNET? Analitičar za Kurir doneo ZASTRAŠUJUĆE PRETPOSTAVKE: Jedan čovek planira KONTROLU

Gostujući u jutarnjem programu uživo na Kurir televiziji Ivan Miletić, ekspert za bezbednost i Slobodan Dimitrijević predsednik pokreta Srpsko-rusko bratstvo razgovarali su, između ostalog, o poseti predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, Rijadu kao i o geopolitičim promenama nastalim u svetu nakon specijalne operacije Rusije u Ukrajini i rata u Izraelu.

Dimitrijević je, prokomentarisavši značaj saradnje dvaju zemalja, kao i svih članica BRIKS-a, dao zanimljiv uvid u to, kako je istakao, ko je zapravo pravi neprijatelj svih ljudi u svetu i na šta treba obratiti pažnju.

- "Rusofilski" mediji prepuni su toga da se Amerika i Evropa tresu od straha, a to nije tačno. Dobro je, u celoj ovoj stvari, to da čovečanstvo ulazi u jednu drugu fazu. Svet polako shvata sa koje strane opasnost preti. Pametni ljudi shvataju da je glavni neprijatelj čovečanstva, Svetska zdravstvena organizacija sa idejama koje ona nameće. I stari virusi i projekti koje oni imaju za uništenje čovečanstva - rekao je on.

02:52 PAMETNI SHVATAJU ODAKLE OPASNOST DOLAZI! Dimitrijević izneo NEVEROVATNE TVRDNJE: Putin je rekao da će se BORITI PROTIV NJIH

Podsetio je i na nedavne izjave predsednika Ruske Federacije o tome protiv čega će se boriti:

- Vladimir Putin je izjavio da će mu jedan od primarnih zadataka biti da se bori protiv "zlatne milijarde". Glavni protivnik čovečanstva nije razvoj tehnologije u pozitivnom smislu, nego u onom što se krije iza. Imali smo internet sada se planira neuronet - čovek u kombinaciji sa elektronskim sistemom - biće pod apsolutnom kontrolom, to planira Bil Gejts- istakao je Dimitrijević.

Nema validnih dokaza koje bi potkrepile Dimitrijevićeve tvrdnje, a ni sam sagovornik Kurir TV ih nije izneo.

Kurir.rs T.M.

