MAJKA OPTUŽENA JER NIJE SPREČILA SINA DA UBIJE ČETVORO ĐAKA Prvi roditelji kojima se sudi za masovno ubistvo u SAD

Tužioci u SAD danas su na suđenju doveli u pitanje kredibilitet majke dečaka koji je ubio četvoro đaka u školi, u američkoj saveznoj državi Mičigen, navodeći da je ona mogla da spreči to krvoproliće, da je pružila pomoć sinu za njegove mentalne probleme.

Dženifer Krambli (45) i njen suprug Džejms (47) optuženi su da su dozvolili da oružje bude dostupno kod kuće, kao i da se nisu bavili mentalnim zdravljem svog sina. Oni su prvi roditelji u SAD kojima se sudi za masovno ubistvo koje je počinilo njihovo dete.

Njihov sin Itan Krambli služi doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva četvoro svojih drugara u srednjoj školi Oksford, u saveznoj državi Mičigen 2021. godine. On je imao 15 godina u vreme napada.

Majci i ocu se sudi odvojeno, Džejmsu Koneliju će suđenje početi u martu, po istim navodima optužnice. Ako budu proglašeni krivima, mogu da dobiju najviše po 15 godina zatvora.

Ona je juče, prvog dana ispitivanja na sudu rekla da nije znala da njen sin ima mentalne probleme i odbacila je tvrdnje da bi ona trebalo da bude odgovorna za smrt četvoro đaka 2021. godine.

Tokom ispitivanja tužilac je podsetio optuženu i porotu da je mogla da spreči krvoproliće da je samo odvela sina Itana kući nekoliko sati pre tragedije, kada su nju i supruga pozvali u školu da im pokažu uznemirujući crtež koji je napravio na matematičkom zadatku.

"Mogli ste biti sa njim 30. novembra 2021. u 12.51", rekao je pomoćnik tužioca Mark Kist, u osvrtu na vreme napada.

Dženifer Krambli je juče odbacila bilo kakvu odgovornost za sklanjanje pištolja kalibra devet milimetara, koji je nabavio njen suprug Džejms Krambli, u prisustvu sina, četiri dana pre tragedije.

Ona je priznala da je vodila Itana u streljanu, i čak da je kupila 100 komada municije, ali je rekla da je njen suprug bio zadužen za čuvanje pištolja u kući. Dženifer Krambli rekla je da nije mislila da je "relevantno" da kaže školskim zvaničnicima o tom novom pištolju kada su ona i njen suprug bili pozvani u školu da razgovaraju o uznemirujućem crtežu njihovog sina. Na crtežu su bili nacrtani pištolj, metak i reči "misli neće da stanu. Pomozite mi. Svet je mrtav. Moj život je besmislen".Dvoje školskih zaposlenih su rekli da su apelovali na roditelje da odvedu odmah dečaka i da mu obezbede negu za mentalno zdravlje što je pre moguće, ali oni su tada rekli da se žure nazad na posao i ostavili ga u školi. Niko od odraslih nije proverio njegov ruksak.

Itan se vratio na nastavu i pucao na svoje drugove kasnije tog istog dana. "Imam nula pomoći za svoje mentalne probleme i to me tera da pucam u školi.. napisao je on u dnevniku koji je nađen u njegovom ruksaku i koji je priložen kao dokaz.

"Moji roditelji neće da me slušaju o traženju pomoći ili tereapeuta", napisao je dečak koji je tada imao 15 godine.

Dženifer Krambli je juče na sudu rekla da bi želela da je sin ubio njih dvoje (svoje roditelje) umesto toga što je uradio u školi.

Kurir.rs/Beta