Jedna od tema emisije Crveni karton na Kurir televiziji, u kojoj je gost autora i voditelja Svetislava Basare bio Nenad Čanak, bili su i predstojeći predsednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama i njihov uticaj na ratna zbivanja u Ukrajini.

Ovaj svet se stvarno pretvara u jedno cirkuzantsko mesto, mešavinu u stvari horora i cirkusa. Nije to samo, da je sreće da je samo cirkus. Ova godina će biti, sam reče malo pre, vrlo, vrlo prelomna. Znači, mnogi su izbori tu, poglavito američki, koji će, ja mislim, ne mislim samo ja, nego čitam mišljenja ljudi koji misle bolje od mene, odrediti trajektoriju budućeg zbivanja Ukrajini i u celom svetu. Kakve su tvoje prognoze, kakve su šanse Trampu, upitao je Basara svog gosta.

foto: Kurir televizija

- Velike, evo zbog čega. Banalno govoreći, svako ko je na vlasti za tog svog mandata, da je bio sami anđeo, gubi glasove. Zato što nekom nešto nije ispunio što je ovaj mislio da treba da mu ispuni. Tako da je to sigurna stvar. To je jedna stvar. Druga stvar, ruski špijuni rade aktivno, ti znaš da je priča o ruskom uticaju na izbore u Americi bila veoma ozbiljna, a nikad nije do kraja istražena. Ono što mene više čak brine od toga, to je da zbog tih izbora, i svega ovoga o čemu pričamo, će pomoć Ukrajini od strane Amerike biti uskraćena do američkih izbora. Sigurno, a ako pobedi Tramp, onda će biti i nadalje - rekao je Čanak.

foto: Kurir televizija

A može li Ukrajina taj period izdržati bez pomoći?

- Nema kud. E sad, pošto Rusi znaju da ona nema kud, onda ovi moskoviti napadaju sada bestijalno, ne bi li uzeli što veći deo teritorija.

Već im ponestaje municije - konstatovao je Basara.

Evropa priča o dečakodevojčicama, a nema vojsku

03:49 PUTIN NEĆE STATI NA UKRAJINI Čanak tvrdi: Mislili su i da će Hitler stati na Sudetima! Pobedi li Tramp, KIJEV OSTAJE BEZ POMOĆI

- Naravno da im ponestaje municije, pa kako će? Pa tu jeste cela priča. A istovremeno, ko podržava Rusiju u svemu tome? Ko isporučuje Rusiji tri miliona granata koje će biti ispaljene na Ukrajinu? Pa Severna Koreja. E, i sad u stvari dolazimo do toga. Na kojoj je strani Srbija? Na strani Evrope, koja se pokazala kao jedna beskičmena, nepolitička organizacija birokrata, koji nikako da se maknu iz svoje ušuškanosti u promile ekonomskog rasta ili nerasta i glavnu temu da li neko je dečak ili je devojčica ili je dečakodevojčica ili je devojčicodečak. A istovremeno, izdavanja za vojsku su im, ne znam, ispod dva posto bruto nacionalnog dohotka. I sad se čude, kao otprilike, pa šta se desilo? S tim što, ako slučajno Ukrajina iz bilo kog razloga u koji ja ne verujem, ali recimo padne, pa tek onda ćete imati problem, jer će vam to biti na granici. Pa šta mislite da će stati na granici? Pa to su mislili, i Čemberlen je mislio da će Hitler stati na Sudetima. Pa isto tako se misle Putin će da stane na granici Ukrajine. Pa neće da stane - uveren je Čanak.

Tek će onda krila da dobije.

- Tek bi onda krila dobio, tim pre što bi onda, pošto je on sada idol, jesi primetio ti jednu nevratnu stvar? Da ovi tzv. četnici po Srbiji, oni svi ono kao to, mi smo četnici, Draža, pravoslavlje, drž ne daj, kralj, otadžbina i tako dalje. Pa je l' kralj pobegao bio u Moskvu ili u London - upitao je Čanak.

