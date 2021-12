RADOVAN VIŠKOVIĆ: Ne može Izetbegović da odlučuje o NATO trupama, gubi se vreme na nebuloze VIDEO

Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da lider SDA Bakir Izetbegović ne može da odlučuje ni o Brčko distriktu ni o NATO trupama, te da se trošenjem vremena na nebuloze ulazi u jedno blato, a to ne treba nikom u BiH, piše RTRS.

"Kakav NATO, kakve trupe, kakvo Brčko, kakav Bakir i ne odlučuje on o tome. Ne može on odlučivati ni o Brčkom ni o NATO trupama, to može biti njegova muzička želja", rekao je Višković komentarišući poziv Izetbegovića da NATO pošalje trupe u Brčko.

On je poručio da bi Izetbegović trebalo da prihvati BiH onakvu kakva je definisana Dejtonskim sporazumom, a to je državna zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Samo takva BiH, zasovana na dejtonskom Ustavu može opstati, a ako Izetbegović misli da može da se odrekne Srba i Hrvata, ne može sačuvati BiH", poručio je premijer Srpske.

Višković je rekao da se ušlo u veliki apsurd, te da se institucije u Republici Srpskoj više zalažu za očuvanje BiH, nego Izetbegović i ljudi oko njega.

