JEZIVO SVEDOČENJE PREŽIVELIH IZ LORE: Pitali su imam li poslednju želju, čulo se "nišani, pali", puške puknu, a ti ostaneš živ

Predsednik Udruženja logoraša regije Trebinje Vukan Kovač izjavio je da je dobra vest osudjujuća presuda zbog ratnog zločina nad civilima u splitskom logoru "Lora", ali je istakao da je tragično to što je bivšem upravniku "Lore" Tomislavu Duiću i ostalima suđeno samo za period od aprila do avgusta 1992. godine, mada je taj logor postojao sve do avgusta 1997. godine.

Kovač je za banjalučke "Nezavisne novine" rekao da su tek u avgustu 1997. godine iz "Lore" izašli poslednji zatočenici, zarobljeni u zapadnokrajiškim opštinama, njih 22.

U splitskom Županijskom sudu danas su nepravosnažno osuđeni bivši upravnik "Lore" Tomislav Duić na osam godina i šest meseci i čuvar Emilio Bungur na četiri godine i deset meseci zatvora.

"Oni su bili osuđeni i ranije, dok su bili u bekstvu. Neko im je savetovao da je ipak bolje da se predaju, što su i učinili, a ova sadašnja presuda je presuda u obnovljenom postupku", kazao je Kovač.

Prema njegovim rečima, skandalozno je to što je logor postojao godinama u kontinuitetu, dok se sudski proces odnosio samo za period od četiri meseca, što je, kako je ocenio, skandalozno za pravosuđe i državu, koja sebe hvali da je demokratska.

"Nećemo se smiriti dok ne padne presuda za taj, ali i ostale logore u Hrvatskoj od nastanka do zatvaranja", istakao je Kovač.

Dobrivoje Bojović, jedan zarobljenika u "Lori", kazao je da se rečima ne može opisati zlostavljanje koje se dešavalo u tom logoru.

Naveo je da je mnogo puta bio premlaćen, kao i da su ga vodili na streljanje.

"Tamo su stajali nekakvi stražari i držali su puške u rukama. Bio je čovek koji čita dnevnu zapovest, nekakvu presudu, rečima: 'Dobrivoje Bojović osuđuje se smrtnom kaznom strijeljanja...'. Pitali su imam li poslednju želju, treba li mi vezati oči. Čulo se 'Nišani, pali'. Puške puknu, a ti ostaneš. Gađali su manevarskom municijom, ćorcima", ispričao je Bojović za "Nezavisne novine".

On je naglasio da nije zadovoljan presudom, koju je danas izrekao splitski Županijski sud.

"Nismo nimalo zadovoljni, jer pojedini ljudi, koji su bili sa mnom u logoru, presudom nisu obuhvaćeni, nisu dobili odštetu. Ja sam u zloglasnoj 'Lori' u Splitu proveo 14 meseci, a oni su presudom obuvatili samo period do 14. avgusta 1992. godine. A ja sam ostao još nepunu godinu tamo", rekao je Bojović.

Kurir.rs