TONE KOKAINE PROLAZE KROZ CRNU GORU! Oglasila se policija: Evo kako droga "putuje" i zašto se menja CENA tog narkotika

Crna Gora možda nije zanimljiva kao krajnja destinacija za krijumčarenje kokaina, ali česte zaplene velikih količina te droge u poslednje vreme ukazuju da je ta zemlja narko klanovima izuzetno važna zbog tranzita "robe".

Kako navodi Uprava policije Crne Gore, zaplenjeni kokain doprema se preko Luke Bar, a droga se dalje transportuje vozilima za drumski prevoz tereta sve do krajnjih destinacija. Policija je navela da se može pretpostaviti da će se Luka Bar u narednom periodu u manjoj meri koristiti za krijumčarenje kokaina.

Kako se ističe u Proceni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA2021), u odnosu na lokalno tržište prikupljeni podaci ukazuju da je došlo do blagog porasta konzumenata kokaina, pri čemu je procenat konzumenata kokaina na nivou od deset do 20 odsto u odnosu na ukupan broj konzumenata svih vrsta opojnih droga.

"Kokain se za potrebe lokalnog tržišta uglavnom doprema iz opština koje gravitiraju na jugu Crne Gore, a za transport se dominantno koriste različite vrste prevoznih sredstava, pri čemu se skriva u unutrašnjosti vozila na teško pristupačnim mestima (ventilacioni otvori, rezervne grume, različite vrste pregrada), dok pojedina vozila imaju i specijalno izrađena mesta za skrivanje tzv. štekove ili bunkere", ukazuje se u policijskom dokumentu.

Treba naglasiti da se odnos potražnje i ponude značajno menja u toku letnje turističke sezone, kada su registrovane i značajne promene u delu koji se odnosi na cene narkotika namenjeih lokalnoj distribuciji, poručuju iz policije.

"Cena kokaina namenjenog za uličnu prodaju kreće su u iznosu od 35.000 do 40.000 evra po kilogramu, dok se dalja distribucija vrši po ceni 70 do 100 evra po gramu. U toku letnje turističke sezone na području primorskih opština dolazi do značajnog porasta cene, pri čemu se cena grama kokaina kreće u rasponu od 100 do 150 evra. Uspostavljanju stabilne mreže za distribuciju kokaina u toku letnje turističke sezone, naročito u opštinama na Crnogorskom primorju u značajnoj meri doprinosi i boravak klijentele visoke platežne moći, kako i razgranata mreža saradnika uključenih u pružanje različitih vrsta usluga i organizaciji različitih vidova zabave i noćnog provoda", piše u dokumentu policije.

Kokain koji je namenjen tržištu Crne Gore karakteriše izrazito visok stepen čistoće, koji se u najvećem broju obrađenih slučajeva kreće preko 90 odsto, navedeno je, uz napomenu da su najčešće supstance koje se koriste za razblaživanje kreatin, tetramisol, norkokain, cinamoilkokain i ekgonin metil estar.

(Kurir.rs/RTCG)