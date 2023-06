"NE SMEJU NA POPIS DA SE NE BI UTVRDILO DA SU SRBI BILI DISKRIMINISANI!" Analitičar Panaotović: Bošnjačka stranka tvrdi pazar

Novi saziv parlamenta Crne Gore još nije konstituisan a ni predsednik države Jakov Milatović još nikom nije dao mandat za sastavljanje vlade. Ipak, prema pisanju podgoričkih medija, lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić, koji je na parlamentarnim izborima dobio najviše glasova, počeo je neformalne razgovore sa potencijanim partnerima i već se naziru problemi.

Naime, Bošnjačka stranka, sa osvojenih šest mandata, traži za sebe Ministarstvo unutrašnjih poslova i odbrane, ali i Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbednost, kao i nekoliko državnih preduzeća. Prema tvrdnjama kolega iz Podgorice, ova manjinska stranka neće odustati od svojih zahteva jer i da se ponove izbori imali bi isti broj glasova. Da li je na pomolu nova politička kriza u Crnoj Gori?

Na ovu temu govorio je gost jutarnjeg programa Kurir televizije Bojan Panaotović, politički analitičar.

- Bošnjačka stranka tvrdi pazar. Ostvarili su odličan rezultat, ali zaboravili su da je to blagodet novih demokratskih vetrova. Precizna istraživanja su pokazala da je deo bošnjačkog stanovništva glasao za DPS, a sada kada nema pritisaka, naročito finansijske priode, pokazalo se da su se birači vratili partiji svoje nacionalne zajednice. To što sada imaju šest mesta to je plod slobode i demokratije. Bošnjačka stranka neće dobiti ministarstvo policije. Ibrahimović neće biti prmijer - rekao je Panaotović i dodao:

- Naročito je simptomatično da ne želite predstavnike Srba u vladi kojih ima 33 posto, a verovatno i mnogo više. Ne sme da se održi popis jer ne sme da se utvrdi da su Srbi bili diskriminisani, maltretirani i da im nije bilo moguće da se zaposle.

Izjavu američke ambasadorke da Demokratski fronkt nije partner SAD ocenio je kao nedemokratsku.

- Imate demokratski front protiv koga se ponovo digla kuka i motika da ne uđe u vladu, naročito nakon nedemokratske izjave gospođe Rajnke, američke ambasadorke u Crnoj Gori. Čini mi se da ta njena izjava da DF nije partner SAD nije u duhu demokratije.. Kad vi to izjavite dok Spajić treba da formira vladu vi na određeni način itekako želite da utičete na formiranje vlasti. Ukoliko se budu slepo slušale ambasade i preporuke, onda će opet doći do kontinuirane nestabilnosti - ocenio je Panaotović.

