IKONA KLUBA REKLA - DA! Aspas nastavlja svoju bajku u Selti!
Španski fudbaler Jago Aspas produžio je ugovor sa Seltom za još jednu sezonu, saopštio je španski klub.
Kako se navodi, Aspas (38) je sa Seltom potpisao ugovor do 2029. godine, a po završetku sledeće sezone nastaviće da radi u klubu.
Španski fudbaler je karijeru počeo u Selti, za koju nije igrao tokom dve sezone kada je bio u Liverpulu i Sevilji.
On je ujedno i fudbaler sa najviše odigranih utakmica za Seltu - 571 i najbolji strelac kluba sa 222 gola, a upisao je i 90 asistencija.
"Konačno je stigla vest koju je svaki navijač Selte čekao. Jago Aspas je obnovio posvećenost klubu svog života. Postao je srce i duša čitave baze navijača, postao je mnogo više od fudbalera. Jago Aspas je Selta - igrač koji je definisao eru i oblikovao identitet", navodi se na sajtu kluba.
Apas je odigrao 20 mečeva za reprezentaciju Španije i postigao šest golova.
Selta se nalazi na šestom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 51 bodom, a u nedelju će dočekati Sevilju u poslednjem kolu.