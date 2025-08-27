EUROBASKET, PRVI DAN: Vežite se, polećemo! Počinje Evropsko prvenstvo, evo šta je na programu na startu takmičenja!
Pratite Kurirov BLOG UŽIVO posvećen Eurobasketu 2025.
Danas startuje dugo očekivano Evropsko prvenstvo u košarci, a Kurir je rešio da vas najbolji način informiše o svim dešavanjima - i to iz minuta u minut!
U našem blogu na jednom mestu možete pronaći najnovije informacije o našoj reprezentaciji i ostalim učesnicima turnira, rezultate, najave, vesti sa lica mesta, kao i brdo zanimljivosti koje prate igru pod obručima.
Pratite Kurir sport i navijajte za Orlove!
Prvi meč uskoro počinje!
Polako odbrojavamo... Litvanija i Velika Britanija otvaraju Eurobasket, meč uskoro počinje!
Nestvarne kvote
Kladionice su rekle svoje - Srbiji je već upisan trijumf protiv Estonije! Pogledajte kvote za prvi meč "orlova" na Eurobasketu.
Ko će sedeti na klupi Nemačke?
Alan Ibrahimagić biće na klupi Nemačke u meču protiv Crne Gore. Priču o rođenom Beograđaninu na klupi Nemačke možete pronaći na sledećem linku:
Sve na jednom mestu
Sve što vas zanima o predstojećem Eurobasketu možete pronaći na jednom mestu! Više informacija na sledećem linku:
Raspored mečeva
Danas su na programu prvi mečevi u grupama A i B.
Grupa A:
13.45 Češka – Portugalija
17.00 Letonija – Turska
20.15 Srbija – Estonija
Grupa B:
12.30 Velika Britanija – Litvanija
15.30 Crna Gora – Nemačka
19.30 Švedska – Finska