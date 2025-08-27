Svi događaji
12:02

Prvi meč uskoro počinje!

Polako odbrojavamo... Litvanija i Velika Britanija otvaraju Eurobasket, meč uskoro počinje!

11:37

Letonci kao "panjevi"

Pogledajte zaista zanimljiv snimak iz Rige.

Letonci kao "panjevi Izvor: Kurir

10:39

Nestvarne kvote

Kladionice su rekle svoje - Srbiji je već upisan trijumf protiv Estonije! Pogledajte kvote za prvi meč "orlova" na Eurobasketu.

Nikola Jović i Nikola Jokić

10:37

Ko će sedeti na klupi Nemačke?

Alan Ibrahimagić biće na klupi Nemačke u meču protiv Crne Gore. Priču o rođenom Beograđaninu na klupi Nemačke možete pronaći na sledećem linku:

Alan Ibrahimagić

10:36

Sve na jednom mestu

Sve što vas zanima o predstojećem Eurobasketu možete pronaći na jednom mestu! Više informacija na sledećem linku:

Košarkaška reprezentacija Srbije Nikola Jokić

10:01

Raspored mečeva

Danas su na programu prvi mečevi u grupama A i B.

Grupa A:

13.45 Češka – Portugalija
17.00 Letonija – Turska
20.15 Srbija – Estonija

Grupa B:

12.30 Velika Britanija – Litvanija
15.30 Crna Gora – Nemačka
19.30 Švedska – Finska

10:00

Dobro došli na Kurirov BLOG UŽIVO posvećen Eurobasketu 2025.

Čekanju je došao kraj! Danas počinje Evropsko prvenstvo u košarci, a sve informacije vezane za turnir možete pratiti iz minuta u minut na našem "lajv" blogu.