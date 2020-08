ZOLINA ŠOK-ISPOVEST! Miksi uzela nož i umalo ga zaklala zbog OVOGA, pa se zakleo u majku Bosu da se jedva IZVUKAO?!

Lazar Čolić Zola posle turbulentnog raskida sa Miljanom Kulić rešio je i sam da razveže jezik, te otkrije svoju stranu priče, ne osvrćući se mnogo na njene reči. Nišlijka je u nekoliko navrata iznosila detalje rastave sa svojim rijaliti dečkom, dok on s druge strane tvrdi da je bio taj koji je trpeo njene ispade, te da treba kuću da mu kupi za sve što ga je pored nje snašlo.

Navodno, on je naglasio i kako je bilo momenata i kada je strahovao za svoj život - svaki put kada bi odbio da bude intiman sa njom.

"Što se tiče Miljaninog i mog odnosa, priznajem da sam živeo na njen račun dok nisam imao finansijskih mogućnosti da se izdržavam, ali moram biti iskren i reći da je to što me je izdržavala malo naspram toga koliko ona meni dođe s obzirom na to da je šizofreničarka", počeo je, navodi se, on svoju ispovest.

"Zamislite da sam morao da plaćam račune pored toga što sam spavao sa njom?! Dobro je prošla, jer treba stan da mi kupi za sve što sam pretrpeo tokom tog odnosa", nastavlja on svoju priču..

"Jedino što ona želi je k*rac, a ukoliko to ne dobije u stanju je da zakolje nožem. Petog juna me je probudila sa zahtevom da je zadovoljim, iako sam bio mrtav umoran. Nisam mogao jer nisam životinja, pa je uzela nož i zamalo me je zaklala. Kunem se u svoju majku Bosu da sam jedva izvukao živu glavu", istakao je on pa objasnio i kako je Miljana napastvovala i jednog njegovog bliskog prijatelja.

"Jednom smo došli kod mog prijatelja Peksa, listala je njegove fotografije iz galerije i naletela na fotku njegovog polnog organa. Prevrnula je očima i želela je na foru da me izbaci iz stana. Sreća pa je Peks ispao dostojanstven. Posle ga je molila da nas vozi za Niš i dok sam ja telefonirao, uhvatila ga je za međunožje, zamolila da stane na pumpu, krene sa njom i da će brzo završiti. Dečko je izašao iz kola, pa je drugi momak preuzeo volan."

"Nas dvoje jesmo imali problem sa kockom, ali žabu nije teško naterati u vodu. Ona je i pre mene bila zavisnik od kocke, kao i od s*ksa. Devojka je ninfomanka zbog koje sam se plašio za sopstveni život. Zbog njenih s*ksualnih nagona ledila mi se krv u venama. Savetovao sam je da se obratimo doktoru jer je njena ninfomanija postala agresivna bolest zbog koje sam lako mogao da stradam", zaključuje bivši zadrugar.

