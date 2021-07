PEVAČ PODNEO TUŽBU PROTIV KRISTIJANA! Golubović žestoko ZAPRETIO: Sačekaću da mi LUPA ŠAMARE, nemoj da PLAČE kad ga ISKRIVIM! FOTO

Bivši rijaliti igrač Kristijan Golubović gostovao je u jednoj emisiji, a tom prilikom voditelj mu je pročitao poruku od Radeta Lazića sa kojim Golubović nije u dobrim odnosima.

"Molim ovog teletabisa Golubovića što opet nešto proziva da se najavi sledeći put kada bude dolazio u Beograd, da mu pred svima lupam zauške. Ili da mu dam pare za taj pasoš, pa da dođe lepo u Beč, da ga ugostimo moja braća i ja kako treba - napisao je Rade", pročitao je voditelj Radetov Instagram stori.

Kristijan Golubović je nakon toga odgovorio Laziću.

- Eto koliko je hrabar da je odmah podneo tužbu! Žalio se policiji i sudu da mu je ugrožena bezbednost. Nemam vremena za izmet, za mene izmet čisti neko drugi. On ode u policiju i upomoć, da bih ja kao dobio zabranu prilaska. Biću u Beču najkasnije za 25 dana. Sad sam ovde, eto on ima pasoš, treba mu par sati do Novog Sada. Za 6 dana može i konjem da dođe, sačekaću da mi lupa šamare. Nemoj da plače kad ga iskrivim - rekao je Kristijan u emisiji "Narod pita".

