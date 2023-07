FRAPANTNO PRIZNANJE ADAMA ADAKTARA! Kralj obrva uzdrmao javnost izjavom: Imaću još dece, ali rodiće ih surogat majka, Anđela je...

Adam Adaktar i njegova porodica bili su deo rijaliti šou programa, a onda su naprasno nestali iz javnosti.

Adaktar se sada sa svojom lepšom polovinom Andželom pojavio na venčanju Marije Mikić, a od tada je nekoliko puta uzdrmao javnost svojim izjavama, što je i sada bio slučaj, kada je otkrio, da će ponovo raditi na prinovi sa Anđelom.

- Imaćemo još dece, samo ih neće Anđela rađati. Ona je sa rađanjem dece završila, to je kraj. Mnogo je sad zgodna da bi to telo neko upropastio. Kada budemo imali uslova za surogat majku to ćemo i da uradimo, u nekoj drugoj zemlji - rekao je Adam, koji je otkrio da bio želeo još tri sina:

- Dvoje, troje sigurno. Ali, za godinu, dve, pet... Videćemo. Mi smo sada ponovo kao momak i devojka, a tri godine smo bili u trudnoći. Nema potrebe više, stvarno... A, meni treba još sinova.

Da podsetimo, Adam Adaktar, koji sebe naziva "Bogom obrva", poznat je po kontroverznim izjavama i skandalima, a publika je imala prilike da prati život njegove porodice u rijalitiju o njihovom životu. Pisalo se i da ima vozni park o pola miliona evra.

