VODITELJKA NEDELJNOG POPODNEVA BANKROTIRALA U NEMAČKOJ! Obišla svaki kutak malog Menhetna, a vratila se u Srbiju bez DINARA!

Voditeljka emisije "Pusti Brigu" koja se svake nedelje emituje na Kurir televiziji do 17.10 sati Ljiljana Stanišić dala je sebi oduška i pustila brigu u Nemačkoj. Domaćica našeg nedeljnog popodneva uživala je u Frankfurtu, sedištu Evropske centralne banke i najvažnijem finansijskom centru Savezne Republike Nemačke.

Ljiljana Stanišić u Nemačkoj foto: Kurir

Utiske sa ovog putovanja donosi za naš portal:

- Obožavam da putujem i upoznajem različite ljude i njihovu kulturu i tradiciju. Frankfurt je moćan grad koji ima svetski značaj. Nekoliko puta sam boravila u njemu, ali sada, iako je bilo oblačno, obišla sam ga uzduž i popreko. Inače, grad možete obići za dva dana. Neboderi od betona, stakla i čelika predstavljaju dom brojnim moćnicima i poznatim firmama čineći mali takozvani Menhetn. Osim svoje gospodarske uspešnosti, Frankfurt grad je i veoma tradicionalan. Prednost mu je kulturna ponuda, kao i noćni život, a da ne pričam o šopingu. U Srbiju sam se vratila bez ijednog dinara, pardon evra. Tamo ljudi i te kako znaju da uživaju i da se odlično provode - priča novinarka.

foto: Kurir

- Kada se nađete u ovom gradu, kao što je to moj slučaj bio jer sam bila na modnom događaju naše kreatorke Jelena Zorić bitno je probati i lokalnu hranu. Viršle su broj jedan što se mora naći na vašem meniju. Sa druge strane, piće po kojem je Frankfurt poznat nije pivo kao što većina misli, već lagano alkoholno piće od jabuke na koje miriše ceo grad za vreme Božićnih i novogodišnjih praznika. Mnogo toga sam za kratko vreme videla i mogu da istaknem da je moje iskustvo vezano za Frankfurt pozitivno. Bilo da vas zanima arhitektura, kultura ili priroda, u ovom "malom Menhetnu" očekuje vas pregršt sadržaja za videti i obići, kao i obilje dodatnog sadržaja koji ćete sami otkriti - prenosi utiske naša novinarka.

foto: Kurir

Otkrila je i šta je sve videla i saznala o Frankfurtu:

- Katedralu Svetog Vartolomeja nikako ne možete da zaobiđete. Kako je Frankfurt rodni grad poznatog načnika, pesnika, pisca i filozofa Getea, lepo je obiđi i njegovu rodnu kuću koja se nalazi u starom delu gradu. Stari i novi deo su povezani, potrebna vam je samo dobra volja za razgledanjem i ravna obuća. Za ljubitelje muzeja Frankfurt je raj. Sa obe strane reke Majne, u okviru Obale muzeja, nalazi se više od 20 muzeja i izložbenog prostora. Mnogo puta sam na internetu pročitala da Nemačka ima 15 nebodera, a 14. ih se nalazi u Frankfurtu. Njih je prosto nemoguće ne spaziti.

foto: Kurir

Ako ste mislili da je jedino što asocira na Frankfurt to da je on grad solitera, prevarili ste se kao što se i naša voditeljka prešla:

- Više od 50 odsto gradske površine su zaštićene zelene površine. To sam saznala na licu mesta i to od kuvara u jednom restoranu odakle puca pogled na sve strane. Na mestu gde sam se ja fotografisala to su učinili svi koji su tog dana bili baš u ovom restoranu. Ljudi su srdačni, prijatni, ali oseća se finansisjka kriza. Velika je razlika u ekonomskoj moći pre korone kada sam ovde bila poslednji put i sada.

foto: Kurir

Najživopisniji javni trg u Frankfurtu i najprometnija pešačka zona u gradu, dom brojnih turističkih atrakcija i zabavnih aktivnosti, božićnih pijaca i drugih događaja na mene su ostavili poseban utisak. Ove šarene zgrade lepo izgledaju čak i kad je vreme loše. Svakako preporuka je obići ovaj grad u saveznoj pokrajini Hesen i uživati u njemu koliko god je to moguće - zaključuje ona.

foto: Kurir

Kurir.rs M.K.

