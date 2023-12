TOG JUTRA NIŠTA NIJE UKAZIVALO NA TRAGIČAN KRAJ: Na današnji dan napustio nas je Džej, ovako je proveo poslednje trenutke

Na današnji dan, pre tačno tri godine, legendarni Džej Ramadanovski je iznenada preminuo u svom stanu.

foto: Damir Dervišagić

Najbolji prijatelj pevača klavijaturista Zoran Jagodić Rule otkrio šta se desilo kobnog jutra.

Naime, kako je Zoran istakao to jutro je izgledalo kao i svako drugi i niko nije mogao ni da pomisli da će nas baš tog dana 6. decembra 2020. godine, u nedelju, napustiti Džej koga su volele sve generacije i bez čijih pesama se slavlja nisu održavala.

foto: Dragan Kadić

"To jutro se Džej probudio oko 10 časova, sa njim u stanu su bile prijateljica Andrijana i spremačica Dara. Andrijana je oko 14 časova otišla do prodavnice, a Džej je Daru zamolio da mu proluftira sobu dok on odspava, pa da ručaju. Posle su ga tako našle...", ispričao je Rule.

Pevač je iza sebe ostavio mnogobrojne hitove koji se i danas svakodnevno pevaju.

foto: Dragana Udovičić

Važio je za jednog od najomiljenijih estradnih umetnika, a opraštanje od njega trajalo je danima. Njegov voljeni Dorćol posvetio mu je mural i posebnu noć kojoj su prisustvovali prijatelji, porodica i svi verni fanovi.

Podsetimo, upoznavši se sa Marinom Tucaković, odlučuje se na prvi ozbiljniji korak u bavljenju muzikom. Sa pesmom "Zar ja da ti brišem suze" učestvuje na festivalu MESAM 1987. godine i osvaja drugo mesto. Tokom 1990-ih bio je popularan u celoj nekadašnjoj Jugoslaviji a naročito u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Dok je bio na vrhuncu popularnosti pravio je turneje po inostranstvu (u Nemačkoj, Švedskoj, Kanadi, SAD...).

Džej se takođe pojavio u filmu iz 1989. godine "Hajde da se volimo 2", gde je izveo jednu od svojih, tada popularnih pesama, "Slažeš li se ti".

foto: Damir Dervišagić

Na Grand festivalu 2008. godine je osvojio drugo mesto sa pesmom Imati pa nemati.

Džej je u toku svoje bogate karijere sarađivao sa mnogima iz muzičkog sveta. Njegove najveće hitove napisali su i producirali; Marina Tucaković i Aleksandar Futa Radulović, Dragan Brajović Braja, Katarina Jovanić Kaća, Peca Milinović, Zlaja Timotić, Vesna Petković, Zoran Tutunović, Endži Mavrić, Sava Bojić, Zlatko Japanac, Slavko Stefanović, Neša Beković i njegov brat Iso Lero Džamba.

Kurir.rs/L.M.

