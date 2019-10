ZOLA SE OBRATIO SVIM DUŠMANIMA KOJI POKUŠAVAJU DA MU RASTURE VEZU SA MILJANOM KULIĆ: Lazar dobio JAVNU OPOMENU, ali nastavlja po svome! (FOTO)

Lazar Čolić Zola tokom jučerašnjeg dana objavio je na Instagramu kako dan provodi u izolaciji, a to je pravilo koje važi za buduće učesnike "Zadruge". Međutim, toliko detalja nikako nije smeo da oda. On je zbog ovoga sebi navodno mogao da uskrati ponovni ulazak, a pošto je opomenut, on je postavio fotku sa Miljanom Kulić.

Naime, fotografija na kojoj Lazar uživa osvanula je na društvenoj mreži, a na njoj se video sto, energetsko piće, cigarete i slatkiši. Takođe on je označio i lokaciju vile na svom storiju.

Ipak, kako izvor tvrdi, ovo nije smeo da uradi, pa je navodno dobio upozorenje od čelnika produkcije da tu fotografiju skloni sa svog instagrama, što je on ubrzo i uradio.

Ali, ono što svakako sme da objavi, to je fotografija sa Miljanom Kulić, sa kojom će za nešto manje od 9 meseci dobiti dete.

"Hvala Vam svima koji ste uz nas četvoro i koji nas podržavate bez obzira na jeftine trikove dušmana!", napisao je Čolić pa tako svima jasno stavio do znanja da od Kulićeve neće odustati.

Kurir.rs, MV, Srbijadanas / Foto: Printscreen Instagram

