ANABELA ŠUTNULA MARKA U EMISIJI UŽIVO! Atijasova se slomila, KRICI odzvanjali kućom, pa srušila se na POD!

Anabela Atijas apelovala je na produkciju da pomognu Luni koja se ne oseća dobro jer ima groznicu i bolove u stomaku.

Odmah nakon toga je između Anabele i Miljkovića izbila oštra svađa koja je potrajala, a za to vreme pale su teške optužbe kako sa Markove, tako i sa Anabeline strane.Marko je optužio Anabelu zbog toga što je nesavesna majka, jer je on nekoliko puta bio u situaciji da daje novac za hranu njenoj maloletnoj ćerki Nini, a ona je nastavila njega da optužuje za to da je sa Lunom samo zbog toga što je koristi.

Nakono što joj je obećao da će je tužiti po izlasku iz rijalitija, usledio je pravi rijaliti haos.

Luna se pojavila u emisiji, iako joj nije dobro, a po njenom izlaganju vidi se da joj zaista nije dobro i da je psihički potonula.

U toku njenog izlaganja Marko je dobacio da je Anabela koristi i da nije dobra majka, što je nju izbacio iz takta. Prišla je i šutnula Miljkovića, a zatim počela da se valja po podu i da vrišti. Njeni krici užasa su se prolomili "Zadrugom".

Gagi Đogani je prišao da joj pomogne.

- Ti si kriv za sve - rekla mu je.

- Dobro, ja sam kriv samo se smiri - odgovorio je, a onda se svađa nastvila. Anabela je završila u spavaonici gde su pokušali da je smire.

Kurir.rs

Kurir