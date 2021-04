NE STAJ PEŠIĆKI NA ŽULJ! OPLELA PO JANJUŠU, DUNAV GA NEĆE OPRATI: On je p*ca sa DVA lica, sa Aleks je samo da nervira Maju

Jelena Pešić redovno prati dešavanja u Imaginarijumu, a sad je otkrila šta misli o trenutno najaktuelnijim učesnicima Marku Janjuševiću Janjušu, Maji Marinković i Aleksandri Nikolić.

Pešićka tvrdi da Janjuš namerno Maju pravi ljubomornom tako što se zbližava s Aleksandrom iako joj, dok leže zajedno u krevetu, priča da prema Nikolićki ne oseća ništa. Janjuš je veliki licemer kad je Maja u pitanju. Žao mi je što je provocira na ružan način, a za sve koristi Aleksandru. Maja je milion puta pokazala koliko ga volii koliko joj je stalo do njega, a on se tako ponaša. Znala sam da će da nastane haos među njima čim im je produkcija organizovala svadbu. On je p*ca sa dva lica! Videla sam snimak na kom Maji priča da mu je Aleks odvratna i neinteresantna, a čim mu se ona približi smeje se i grli je. Ružno je to s njegove strane zato opravdavam svaki Majin napad ljubomore.

Zašto Janjuš na takav način provocira Maju?

Mislim da je sve to deo neke taktike samo da bi se uverio da li ga stvarno voli. Ona može da bude s kojim god dečkom u rijalitiju, ali će njemu uvek da se vrati.

Da li bi Aleksandra bila srećna ako bi Janjuš šutnuo Maju i ušao u vezu s njom?

Pa Aleksandri odgovara da se vrti cela ova priča. Ona je sad u centru pažnje, gde je bila pre svega ovoga? Verujem da bi volela da ima nešto s Janjušem, ali on to ne bi smeo sebi da dozvoli. Nastao bi haos.

Kako komentarišeš aktuelnu aferu Bujanovac? Je l' znaš neke detalje o tome?

Znam o tome jednako kao i vi. Čula sam da se po gradu pričalo da su Milica Kemez i Aleksandra Nikolić radile kao animirdame. To za prostituciju ne mogu da tvrdim, to su ozbiljne optužbe i o tome može da govori samo neko sa dokazima. Posle su još neke zadrugarke počeli da upliću u to, ali, na kraju krajeva, ko zna šta je istina.

Da li misliš da je odnos Tare i Ša zahladneo u poslednje vreme?

To je činjenica. Nema više te zaljubljenosti i hemije, koja je postojala doskoro. Verujem da Ša tek sada shvata šta je uradio i da mu je sve to s Tarom bilo nepotrebno. Možda i grešim, govorim samo na osnovu ovoga što se dosad dešavalo. Vreme će pokazati.

A kako bi opisala odnos Stefana Karića i misice? Idu mi jedno uz drugo, ali verujem da treba da se usklade. Ona je opterećena nekim stvarima, njemu to ponekad smeta, ali samo će im razgovor pomoći da sve to reše. Jovana mi je nekako stegnuta u rijalitiju. Trebalo bi malo više da se prepusti zabavi, da se malo više zeza i stvari će da dođu na svoje mesto. Stekao se utisak da prezaju od nekog napolju, a mladi su, sami su i ne vidim razlog da se do maksimuma posvete jedno drugom.

Šta misliš, da li će se nešto dešavati između Kristijana i Kristine, nove učesnice?

- Vidim da je Kristijan lepo reagovao na nju od samog početka. Ne znam šta će biti. Stalno pominje porodicu i suprugu napolju, tako da iz tog razloga ne verujem da je sklon prevarama. Moguće je da će mu biti prijatno pored Kristine i da će njihov odnos biti sličan onom kakav je imao sa Stanijom Dobrojević. Ne znam kakva je njegova žena, kao osoba, ali ja bih dečku zamerila da legne onako u krevet s nekom, kao što je on sa Kristinom.

Da li misliš da su se smirile strasti izmedu Jovane Matore i Sanje Stanković?

One nikada ne bi mogle da budu smrtni neprijatelji jer su nekada bile zajedno. Čarke i svađe mogu da postoje, ali uvek će da pamte sve što se među njima dešavalo i to je u redu. Bolje je da ostanu u dobrim odnosima nego da se mrze. Vidim da im je sada bolja komunikacija, pa, eto, videćemo.

Ko ti je trenutno najdosadniji na imanju? Ova stara ekipa zadrugara, Paula mi je postala dosadna, a tu je i Mina Vrbaški.

Kako doživljavaš Filipa Cara? Pričala si da bi mogla da budeš s njim u vezi?

Ne znam baš da li bih mogla da uđem u vezu s njim, ali druženje svakako da. On zna da bude poprilično grub. Mislim da treba da poradi na tome kako se ophodi prema ženama. Da li bi se u nekom trenutku ponovo takmičila? Zasad ne bih. Imam neke planove koji nisu vezani za rijaliti, a opet mogu da ih ostvarim tek kad prode epidemija korona virusa. Rijaliti je super iskustvo, ali ja ipak živim malo drugačijim životom.

