NEĆU REĆI LAŽI KOJE MI JE PRIČALA DA VAM SE NE ZGADI: Gledateljka napala Miću zbog toga što pljuje KIJU, a on pošizeo od BESA!

Lepi Mića podivljao je u studiju kada su mu postavili pitanje vezano za pevačicu i bivšu rijaliti pobednicu Kristinu Kiju Kockar.

Naime, gledateljka se javila i postavila Mići pitanje koje ga je iznerviralo.

"Rekla bih Mići, da previše favorizuje nekoga koga ne treba, jer neke ljude koje spominje su nebitni, a Kiju koju pljuje svi odlično znamo ko je. Nekada je voleo, pričao sve najbolje, sada je pljuje, sramota", govorila je gospođa.

foto: Nemanja Nikolić

"Ne razumem Vas o čemu pričate, Sloba je ušao u Zadrugu kao pevač, koji je visoko kotiran u Pinkovim zvezdama, on je kao takav ušao u rijaliti. Ja sam dao život braneći Kiju Kockar, ali treba biti realan. Možete li vi da ako imate simpatije prema nekome da budete realni i lepo komentarišete? Šta sam ja slagao?", govorio je pevač.

"Neću da kažem laži da ti se ne bi zgadila, a ti odlično znaš šta je ona pričala i koliko grešila. Pitam vas kao ženu, šta sam slagao? Kija Kockar je napisala knjigu i u njoj je pisala o svom ocu. Ne komentarišem knjigu njenu nego njeno ponašanje, aman", nastavio je pevač.

"Ona se ponaša kao us*ani golub, umesto da bude iskrena i kaže. Trebala je da bude čovek i kaže kako jeste. Ja ništa nisam slagao, samo ono o čemu se zna, ona je knjigu napisala o tome, a i njena majka je to govorila. Zaboravite mene, ja nikada nisam rekao ni ružno slovo o tom čoveku, ja za istinu ginem. Ako neko napiše knjigu o životu, o ocu, ljubavi, to se čita i to je javno, to nema veze sa mnom. Ne znam zašto se to prebacuje meni, a ja sam samo ćutao, a mogao sam sve reći, a mnogo me je slagala", nastavio je Mića u "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:25 MAJA I ALEN HADROVIĆ OTPUTOVALI NA MEDENI MESEC: Rijaliti par odseda u LUKS hotelu, pokazali gde uživaju! Trudnica BLISTA (VIDEO)