MARKO VAN RIJALITIJA ZBOG OČEVE SMRTI, A VIKI UTUČENA: Priznala da li je donela odluku da zadrži BEBU (VIDEO)

Viktorija Mitrović, trudna rijaliti učesnica, dobila je pitanje vezano za njenu bebu.

Naime, Marko Osmakčić sa kojim je zatrudnela ne želi da se dete rodi, a sada je Viki odgovorila na pitanje gledaoca.

- Viki, rodi dete, mora ga Marko finansirati, jer kada mu je bilo lepo nije razmišljao... On nije sposoban da bude otac sa onakvim ponašanjem - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam šta ću da radim, mozak mi je kaša. Sve više razmišljam da nemam problema sa tim čovekom, želim odavde da izađem mirno. On izgleda da misli da sam ja tikva bez korena, ali sama sam sebi to dozvolila... Danas sam vadila krv, sve mi je ispomešano u glavi. Dete ne bih rodila Marku, već sebi... Ne znam i dalje šta ću raditi, nisam pametna, izgubila sam se... Mislim da nisam ni prva ni poslednja koja bi se očistila, ali mislim da bih pala u ozbiljnu depresiju kada bih to uradila - odgovorila je Viki.

foto: Printscreen/Zadruga

Podsetimo, Marku je preminuo otac pa se sada nalazi van rijalitija.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:14 Viki Miljković na urnebesan način objasnila zašto još ne izdaje nov album