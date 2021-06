VULIN: Nasilje iz Beton hale neće se ponoviti! Ne može policija da vam vaspitava decu, mi hapsimo! Kad dođe do nas, kasno je

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin gostujući u Jutarnjem programu na Hepi televiziji istakao je da nasilje u Beton hali nema baš nikakve veze sa navijanjem i navijačima, već isključivo sa huliganima koji se kriju iza crveno-bele ili crno-bele zastave.

Ministar Vulin uputio je apel roditeljima da čuvaju i vaspitavaju svoju decu jer to ne može da čini policija, a posebno ne tribina. "Mi znamo ko su izvršioci, uhapsili smo 129 izvršilaca, ali hoću da znam i ko su naručioci, hoću da znam ko su organizatori. 17 maloletnika. To je odgovornost svih nas, naravno, ali na prvom mestu roditelja. Gde su vam deca? Gde vam je dete bilo? Gde je tih 17 dečaka bilo te noći? Očevi, majke, jeste ih pitali gde ste? Jeste li ih pitali dan pre toga? Je li znate s kim se druži vaše dete? Ne može policija da vam vaspitava decu. Mi hapsimo. Kad dođe do nas kasno je. Onda je gotovo. Nemojte od nas da tražite pomoć, jer pomoći nema. Zakon je prekršen, a zakon je takav kakav jeste. Ali pre toga, budite sa svojom decom, saopštio je MUP.

Nemojte ljudi, nemojte da vam policija vaspitava decu, nema tu vaspitanja, ali ne može ni tribina da vaspitava decu. Čuvajte ih", poručio je ministar Vulin.

Ministar Vulin još jednom je pohvalio brzu i efikasnu reakciju beogradske policije koja je zaštitila građane i pohapsila izgrednike, istakavši da se nasilje iz Beton hale neće ponoviti.

"Videli ste brzo smo zaštitili građane, povratili javni red i mir i istog momenta kada se to desilo policijske snage su se tu stvorile, odreagovale na najbolji moguć način. Načelnik PU za grad Beograd Veselin Milić je bio odmah istog momenta tu, došao sam i ja. Dakle, policija je radila svoj posao. Ono što je naš posao jeste da se takve stvari ne ponove. Kada vidite reakciju policije, kada vidite one scene – ja se ne radujem tim scenama. Ima ljudi koji leže poređani jedan do drugog, na betonu, koračaju u redu po dva ili tri , sa rukama na glavama. To jeste reakcija policije i policija je snažna, ali to je strašno, ja ne želim to da gledam. To se neće ponoviti. Daćemo sve od sebe", kazao je ministar Vulin na Hepi televiziji.

